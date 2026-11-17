Az utca közművesítésére az új evangélikus óvoda működése miatt is szükség mutatkozott

Az eredeti tervek szerint 2024 őszéig kellett volna elkészülnie a kézdivásárhelyi Luther Márton utca ivóvíz- és szennyvízhálózatának, a munkálat azonban elhúzódott. Most úgy tűnik, az év végéig minden utcabeli lakó rácsatlakozhat az új rendszerre.

Kocsis Károly 2026. november 17., 19:552026. november 17., 19:55 2026. november 17., 19:572026. november 17., 19:57

Több mint két és fél évvel a munkálatok megkezdése után a végéhez közeledik a kézdivásárhelyi Luther Márton utca közművesítése. A beruházás megkezdését 2024. április végére időzítették, és a Hydrokov víz- és csatornaszolgáltató vezetésének akkori ígérete szerint az új ivóvíz- és szennyvízhálózatot már az év kora őszén üzembe helyezték volna. korábban írtuk Közművesítik a kézdivásárhelyi Luther Márton utcát Április végén elkezdődik a víz- és csatornahálózat kiépítése a Luther Márton reformátorról elnevezett utcában Kézdivásárhelyen. A beruházást az önkormányzat és a Közüzemek Rt. közösen finanszírozza. A városháza és az akkor még Közüzemek Rt. néven működő vízszolgáltató közös beruházásának célját az utca közműellátásának megoldása képezte, amire az új evangélikus óvoda működése miatt is szükség mutatkozott.

Az eredeti határidőt azonban nem sikerült tartani.

A Hydrokov tavaly novemberi tájékoztatása szerint az ivóvízhálózat 90, a szennyvízhálózat pedig mindössze 70 százalékban készült el. Akkor a szolgáltató 2026 első felére ígérte a munkálatok befejezését. Az idén februárban közzétett beruházási terv szerint 350 ezer lejt szántak a Luther Márton utcai csatornahálózattal kapcsolatos munkálatokra, amelyeket áprilisban terveztek elkezdeni. Hirdetés Pap Lajos, a szolgáltató kézdivásárhelyi kirendeltségének vezetője elismerte, hogy a beruházás a tervezettnél jóval hosszabb időt vett igénybe, ám mint mondta, mostanra már tényle csak a fogyasztói bekötések vannak hátra. „Ezt sokkal gyorsabban szerettük volna elkészíteni. Nem szeretem, ha bármilyen objektív ok miatt csúszunk, ennek ellenére mégis előfordul.

Úgy gondolom, ennek ellenére már az idén az új vezetéken érkezik majd a víz az utca minden lakójához”

– fogalmazott.

A bekötések után következhet az aszfaltozás Fotó: Kocsis Károly

A kirendeltségvezető hangsúlyozta, hogy az beruházási célok jelentős részét a várossal partnerségben határozzák meg, és a Luther Márton utcai munkálatok is a szolgáltatás minőségének javítását szolgálják. Az udvarterek lépésenkénti felújítása átírta a terveket A vízszolgáltató idei beruházási terveit a városközpont környékének részleges felújítása is módosította. A Gábor Áron tér nyíló egyes udvarterekben olyan vezetékcseréket végeztek el, amelyek az év elején még nem szerepeltek a munkatervben.

Az év eleji prioritásaink megváltoztak, hiszen a városmag rehabilitálása nekünk is új feladatokat jelentett”

– magyarázta Pap Lajos. A polgármesteri hivatal által finanszírozott munkálatok során új ivóvíz- és szennyvízvezetékeket fektettek le, ezekre csatlakoztatták az ott lakókat, a régi ivóvízvezetékeket pedig kiiktatták. A munkálatokat azért is tartották fontosnak előrehozni, hogy

a későbbi burkolatfelújítás után ne kelljen ismét feltörni az udvartereket.

„Azt viszont szerettük volna elkerülni, hogy miután a polgármesteri hivatal később elvégzi az udvarterek burkolatának felújítási munkálatait, nekünk újra fel kelljen törnünk. Ez a lakóknak is fejfájást okozna, és fölösleges költséggel terhelné az önkormányzatot” – indokolta a döntést a Pap Lajos. Csökkent a meghibásodások száma A Hydrokov adatai szerint az elöregedett hálózat ellenére jelentősen csökkent a komolyabb meghibásodások száma Kézdivásárhelyen.

Míg 2025-ben novemberig 87 ilyen esetet jegyeztek fel, idén ugyanebben az időszakban 47-et.

Ez mintegy 46 százalékos csökkenést jelent.

A Szabadság utca még mindig vörös zónának számít Fotó: Kocsis Károly

Továbbra is gondot okoz azonban a város egyik legsűrűbben lakott része, a Szabadság utca és környéke, amelyet

a szolgáltató vörös zónaként tart számon a gyakori csőtörések miatt.

Az elavult vezetékrendszer cseréjét nem a Hydrokov saját munkatársai, hanem egy erre szakosodott vállalkozás végzi majd. A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

Véleményem szerint jövő év végére ez a szakasz sem okoz majd fejfájást a lakóknak,

amit mi is nagyon várunk. Az ütemtervről azonban akkor tudok konkrétabbat mondani, amikor aláírtuk a szerződést a felújításra, de a városlakókat mindenképpen tájékoztatjuk erről is” – ígérte Pap Lajos. A kirendeltségvezető a vízminőséggel kapcsolatos lakossági panaszokra is kitért. Mint elmondta,

normál körülmények között nincs gond a szolgáltatott víz minőségével,