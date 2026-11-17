Az utca közművesítésére az új evangélikus óvoda működése miatt is szükség mutatkozott
Fotó: Kocsis Károly
Az eredeti tervek szerint 2024 őszéig kellett volna elkészülnie a kézdivásárhelyi Luther Márton utca ivóvíz- és szennyvízhálózatának, a munkálat azonban elhúzódott. Most úgy tűnik, az év végéig minden utcabeli lakó rácsatlakozhat az új rendszerre.
2026. november 17., 19:552026. november 17., 19:55
2026. november 17., 19:572026. november 17., 19:57
Több mint két és fél évvel a munkálatok megkezdése után a végéhez közeledik a kézdivásárhelyi Luther Márton utca közművesítése. A beruházás megkezdését 2024. április végére időzítették, és a Hydrokov víz- és csatornaszolgáltató vezetésének akkori ígérete szerint az új ivóvíz- és szennyvízhálózatot már az év kora őszén üzembe helyezték volna.
Április végén elkezdődik a víz- és csatornahálózat kiépítése a Luther Márton reformátorról elnevezett utcában Kézdivásárhelyen. A beruházást az önkormányzat és a Közüzemek Rt. közösen finanszírozza.
A városháza és az akkor még Közüzemek Rt. néven működő vízszolgáltató közös beruházásának célját az utca közműellátásának megoldása képezte, amire az új evangélikus óvoda működése miatt is szükség mutatkozott.
A Hydrokov tavaly novemberi tájékoztatása szerint az ivóvízhálózat 90, a szennyvízhálózat pedig mindössze 70 százalékban készült el. Akkor a szolgáltató 2026 első felére ígérte a munkálatok befejezését. Az idén februárban közzétett beruházási terv szerint 350 ezer lejt szántak a Luther Márton utcai csatornahálózattal kapcsolatos munkálatokra, amelyeket áprilisban terveztek elkezdeni.
Pap Lajos, a szolgáltató kézdivásárhelyi kirendeltségének vezetője elismerte, hogy a beruházás a tervezettnél jóval hosszabb időt vett igénybe, ám mint mondta, mostanra már tényle csak a fogyasztói bekötések vannak hátra. „Ezt sokkal gyorsabban szerettük volna elkészíteni. Nem szeretem, ha bármilyen objektív ok miatt csúszunk, ennek ellenére mégis előfordul.
– fogalmazott.
A bekötések után következhet az aszfaltozás
Fotó: Kocsis Károly
A kirendeltségvezető hangsúlyozta, hogy az beruházási célok jelentős részét a várossal partnerségben határozzák meg, és a Luther Márton utcai munkálatok is a szolgáltatás minőségének javítását szolgálják.
A vízszolgáltató idei beruházási terveit a városközpont környékének részleges felújítása is módosította. A Gábor Áron tér nyíló egyes udvarterekben olyan vezetékcseréket végeztek el, amelyek az év elején még nem szerepeltek a munkatervben.
– magyarázta Pap Lajos.
A polgármesteri hivatal által finanszírozott munkálatok során új ivóvíz- és szennyvízvezetékeket fektettek le, ezekre csatlakoztatták az ott lakókat, a régi ivóvízvezetékeket pedig kiiktatták. A munkálatokat azért is tartották fontosnak előrehozni, hogy
„Azt viszont szerettük volna elkerülni, hogy miután a polgármesteri hivatal később elvégzi az udvarterek burkolatának felújítási munkálatait, nekünk újra fel kelljen törnünk. Ez a lakóknak is fejfájást okozna, és fölösleges költséggel terhelné az önkormányzatot” – indokolta a döntést a Pap Lajos.
A Hydrokov adatai szerint az elöregedett hálózat ellenére jelentősen csökkent a komolyabb meghibásodások száma Kézdivásárhelyen.
Ez mintegy 46 százalékos csökkenést jelent.
A Szabadság utca még mindig vörös zónának számít
Fotó: Kocsis Károly
Továbbra is gondot okoz azonban a város egyik legsűrűbben lakott része, a Szabadság utca és környéke, amelyet
Az elavult vezetékrendszer cseréjét nem a Hydrokov saját munkatársai, hanem egy erre szakosodott vállalkozás végzi majd. A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.
amit mi is nagyon várunk. Az ütemtervről azonban akkor tudok konkrétabbat mondani, amikor aláírtuk a szerződést a felújításra, de a városlakókat mindenképpen tájékoztatjuk erről is” – ígérte Pap Lajos.
A kirendeltségvezető a vízminőséggel kapcsolatos lakossági panaszokra is kitért. Mint elmondta,
a csőtörések és az ezekkel járó nyomásingadozások azonban átmenetileg zavarossá tehetik azt. A hirtelen nyomásváltozás ugyanis felkavarja a vezetékekben lerakódott üledéket, ami a víz elszíneződéséhez vezethet.
Ilyen esetekben a Hydrokov arra kéri a fogyasztókat, hogy ne igyanak a zavaros vízből, és háztartási készülékeiket is óvják tőle.
A Luther Márton utcai beruházás befejezése és a Szabadság utca elavult vezetékeinek tervezett cseréje egyaránt a kézdivásárhelyi vízhálózat korszerűsítésének fontos állomása lehet. Az előbbi esetében a szolgáltató még az idénre ígéri a vízellátás megoldását, az utóbbinál viszont a kivitelezési szerződés megkötésétől függ, hogy tartható lesz-e a 2027 végi céldátum.
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