Fotó: Bereczky Sándor
November 26-án, 13 órától tartja soros ülését a Maros Megyei Tanács. A 18 határozattervezet között költségvetés-kiigazítás, útfejlesztés, közszállítás és a marosvásárhelyi repülőtér működését érintő kérdések is szerepelnek.
A Maros Megyei Tanács elnöke, tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 139. cikkely (6) és (7) bekezdések előírásaira, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betűvel, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:
1. cikkely
(1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2026. november 26-ra, 13.00 órától a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermében.
(2) A soros ülés javasolt napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.
2. cikkely
A jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, valamint továbbítjuk a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
A Maros Megyei Tanács elnökének 295/20.11.2026. sz. rendeletének a melléklete
1. Határozattervezet Maros megye 2026. évi általános költségvetésének kiigazításáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a 2026–2027-es tanév szeptember–decemberi időszakára vonatkozó, a Románia az Iskolákért Program lebonyolításának költségeit fedező, hozzáadottérték-adóból elkülönített összegek elosztásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 51/2026. számú határozatának módosításáról, amely a Transilvania – Marosvásárhelyi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat (R.A.) 2026. évi állami támogatásának, a nem gazdasági jellegű repülőtéri tevékenységek finanszírozására szánt összegeknek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyására vonatkozik, a későbbi módosításokkal együtt.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek átlagárának megállapításáról, a természetben kifejezett haszonbérleti díj törvény szerinti, lejben történő értékeléséhez a 2027-es év folyamán.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 42/2001. számú, Maros megye köztulajdonának leltárát jóváhagyó határozata mellékletének módosításáról, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet az Erdőszentgyörgyön található, az 51093-as telekkönyvben nyilvántartott ingatlanhoz tartozó építmények Maros megye köztulajdonából Erdőszentgyörgy város köztulajdonába történő átadásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában, a Transilvania – Marosvásárhelyi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat (R.A.) ügykezelésében lévő ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonát képező, a 52110-es, Mikháza településen található telekkönyvben nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos intézkedések megállapításáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács hozzájárulásának kifejezéséről a Maros megyei Bátos község által megvalósítandó, „Háztartási szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Bátos és Dedrádszéplak településeken, Bátos községben, Maros megyében” elnevezésű beruházáshoz.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság által ideiglenes lakókonténerek elhelyezésére irányuló munkálatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulásról, az Nyárádremetén található, az 52470-es és az 52274-es telekkönyvekben nyilvántartott, Maros megye köztulajdonát képező ingatlanokon.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a Maros megye területén működő, menetrend szerinti járatokkal biztosított megyei közúti személyszállítási közszolgáltatás folytonosságának biztosításához szükséges intézkedések megállapításáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a Maros megye és a Románia–Kínai Népköztársaság Kereskedelmi és Iparkamara Maros megyei fiókszervezete közötti együttműködés jóváhagyásáról, Maros megye kínai népszerűsítése érdekében.
Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke
13. Határozattervezet a Hargita megyei Etéd község csatlakozásának jóváhagyásáról az AQUA INVEST MAROS Közösségfejlesztési Társuláshoz.
Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként való részvételének jóváhagyásáról a COPIL – Kompetenciák a gyermekek érdekeit védő szakemberek számára elnevezésű projektben.
Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke
15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 148/2021. számú, a Transilvania Motor Ring komplexum használatára vonatkozó intézkedéseket jóváhagyó határozatának módosításáról, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének különleges megbízásáról a Maros Ipari Park Rt. közgyűlésében, a társaság ügyvezetésével kapcsolatos kérdésekben.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 116/2024.06.28. számú, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának átszervezéséről szóló határozatának módosításáról, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Határozattervezet a DJ142-es jelzésű megyei út 12+630–34+484 kilométerszelvények közötti szakaszának felújítására és korszerűsítésére, beleértve a közműhálózatok áthelyezését és védelmét is, vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról – DALI fázis.
Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
19. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
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Bekérette pénteken az orosz külügyminisztérium Románia moszkvai nagykövetét, Cristian Istratét, és tiltakozó jegyzéket adott át neki amiatt, hogy Bukarest nem adott vízumot a taekwondo Európa-bajnokságra készülő kiskorú orosz sportolóknak.
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