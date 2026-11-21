Meghalt egy traktorvezető egy balesetben, amelyben egy személyautó is érintett volt. A baleset péntek este történt a Hunyad megyei Costești településen – közölte szombaton reggel a Hunyad megyei katasztrófavédelem (ISU). Az autó vezetője szintén súlyosan megsérült, őt kórházba szállították szakorvosi ellátásra.

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A baleset helyszínére műszaki mentőegységet, SMURD-egységet, valamint a megyei mentőszolgálat egyik egységét is mozgósították.

A katasztrófavédelem közlése szerint az ütközés következtében a traktor vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A személyautó vezetője szintén megsérült, őt a helyszínen orvosi ellátásban részesítették, majd további vizsgálatok és szakorvosi kezelés céljából kórházba vitték.

A baleset helyszínén a mentés idejére mindkét menetirányban lezárták a forgalmat.