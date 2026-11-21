A Bethlen Gábor utcai vízvezetékcsere befejezését követően a városban korábban feltérképezett meghibásodások és vízszivárgások elhárítására összpontosít a Harvíz a következőkben, ezek ugyanis a nagyobb projekt miatt háttérbe szorultak az utóbbi időben.

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háttérbe szorultak a városban a kisebb javítási munkálatok, köztük a csőtörések és vízszivárgások elhárítása.

Egy ideje például szivárog a víz a székelyudvarhelyi Kút utcában, és egészen a Szent Imre utcáig nedves ettől a burkolat. A meredek útszakaszok, különösen a téli időszakban,

ezért a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál érdeklődtünk, hogy tudnak-e a problémáról, és kilátásba helyezték-e a megoldásukat még a téli fagyok beállta előtt.

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Zörgő Noémi sajtószóvivő kérdésünkre elmondta, hogy a lakók jelezték a problémát a városházának, amely továbbította a bejelentést a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató felé. A szóvivő tájékoztatása szerint a szolgáltató nemrég felmérte a városban található, hasonló beavatkozást igénylő helyszíneket, és fontossági sorrendet állított fel a javítások elvégzésére.