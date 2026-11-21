Fotó: Olti Angyalka
A Bethlen Gábor utcai vízvezetékcsere befejezését követően a városban korábban feltérképezett meghibásodások és vízszivárgások elhárítására összpontosít a Harvíz a következőkben, ezek ugyanis a nagyobb projekt miatt háttérbe szorultak az utóbbi időben.
2026. november 21., 10:572026. november 21., 10:57
2026. november 21., 11:152026. november 21., 11:15
A Bethlen Gábor utcai vízvezetékek cseréje miatt az elmúlt időszakban
Egy ideje például szivárog a víz a székelyudvarhelyi Kút utcában, és egészen a Szent Imre utcáig nedves ettől a burkolat. A meredek útszakaszok, különösen a téli időszakban,
ezért a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál érdeklődtünk, hogy tudnak-e a problémáról, és kilátásba helyezték-e a megoldásukat még a téli fagyok beállta előtt.
Zörgő Noémi sajtószóvivő kérdésünkre elmondta, hogy a lakók jelezték a problémát a városházának, amely továbbította a bejelentést a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató felé. A szóvivő tájékoztatása szerint a szolgáltató nemrég felmérte a városban található, hasonló beavatkozást igénylő helyszíneket, és fontossági sorrendet állított fel a javítások elvégzésére.
Fotó: Olti Angyalka
Mivel a Bethlen Gábor utcai munkálatok befejeződtek, a Harvíz most
így a Kút utcai vízszivárgás megszüntetésére is a közeljövőben kerülhet sor.
Zörgő Noémi arra is kitért, hogy a balesetek megelőzése érdekében a szolgáltató a problémás helyszíneken sózást végzett, hogy a kiszivárgó víz ne fagyjon rá az úttestre, és ne tegye csúszóssá, balesetveszélyessé az érintett útszakaszokat.
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