Sosem tudhatjuk, hogy a másik embernek mi jelenti a krízishelyzetet. Lehet, hogy egy gyereknek elég, hogy beszélgetni tud egy felnőttel
Fotó: Haáz Vince
A szenátus leszavazta, hogy a 16 évesek szülői engedély nélkül fordulhassanak iskolai tanácsadóhoz. A szakember szerint kevés szülő tagadja meg az aláírást, de van olyan helyzet, amikor a beleegyezés elutasításával nagyon sokat elveszünk a gyerektől.
A szenátus elutasította az USR képviselői által beterjesztett törvényjavaslatot, amely értelmében a 16 éves diákok a szüleik tudta nélkül is iskolai tanácsadóhoz fordulhatnának. Ez azt jelenti, hogy minden szülőnek
A javaslat szerint a szakember csak akkor szólna a szülőknek, ha a gyereket közvetlen veszély fenyegeti, vagy súlyosan bántalmazzák. Az elutasítást 56 szenátor támogatta, 18 ellene szavazott, 15-en tartózkodtak. Az elutasítók között 24 AUR, 23 PSD, 2 PNL és 7 független szenátor volt.
A szenátus volt az első kamara, amely tárgyalta a javaslatot. A végső döntés a képviselőházé, vagyis a tervezet még nem tekinthető végleg elbukottnak.
Egy 2024-es miniszteri határozat szerint krízishelyzetben szülői engedély nélkül is felkereshető az iskolai tanácsadó, de utólag írásban köteles tájékoztatni a szülőt. Fogarasi Gyöngyi, Maros megyei iskolai tanácsadó meggyőződése, hogy a 16 éves diákoknak engedély nélkül is lehetőséget kellene adni erre. Tapasztalata szerint ugyanakkor kevés szülő tagadja meg az aláírást:
Már történtek előrelépések ez irányban, mert az osztályban történő csoportos tevékenységekre már nem kell engedély. Eddig kellett arra is, ami kicsit abszurd volt – fejtette ki a szakember. Vannak viszont olyan helyzetek, amikor törvényes keretek hiányában nincs, aki aláírja a jóváhagyást a gyereknek, pedig szüksége lenne tanácsadásra.
Pont azoknak a szülőknek a gyereke igényelné a tanácsadást, akik nem egyeznek bele, és ez nem véletlen
Fotó: Erdély Bálint Előd
„Van például olyan gyerek, akinek nincs gyámja, a szülő börtönben van, a másik szülő lemondott róla, és a nagymama még nem a hivatalos gyámja, és nem is akarja, hogy hivatalos gyámként kinevezzék, mert a gyerek pár hónap múlva 18 éves lesz. Ilyen esetekben nem igazán lehet tudni, hogy ki az, aki aláír például” – mesélte az iskolai tanácsadó.
A szakember az évek során azt tapasztalta, hogy pont azoknak a szülőknek a gyereke igényelné a tanácsadást, akik nem egyeznek bele. Ez nem véletlenül van így, hiszen ott valami történik otthon, amiről a szülő nem szeretné, hogy bárki tudomást szerezzen, és éppen ezért nem egyezik bele – magyarázta a szakember. Volt olyan esete is, hogy amikor egy zártabb közösségből érkező gyerek igényelte volna a szakember tanácsadását, akkor a szülő visszavonta az engedélyt.
– tette fel a kérdést a szakember, aki tisztában van azzal, hogy sok tévhit kering az iskolai tanácsadással kapcsolatban.
A manipuláció egyik eszköze, amikor nem akarjuk, hogy más is hasson a másik emberre, a gyerekünkre. „Pont a szélsőséges nézeteket valló családokban jellemző az, hogy nem akarják, hogy más is hatással legyen a gyerekeikre.
Vegyünk egy nagyon egyszerű példát: ha a gyerek nem akar orvosi egyetemre menni, a tanácsadó pedig csak visszatükrözi, hogy az érzelmei valósak, és hogy neki kell alakítania a saját jövőjét, akkor ez neki erőt ad ahhoz, hogy beszéljen a szüleivel erről, hogy ellenszegüljön esetleg, és normális, hogy ez nem tetszik a szülőnek. De ennél súlyosabb esetek is vannak” – emelte ki Fogarasi Gyöngyi.
Fotó: Haáz Vince
A tanácsadó arról is beszélt, hogy a szakemberek számára is hatalmas dilemmát jelent az, amikor egy olyan gyerek fordul hozzájuk segítségért, akinek nincs szülői beleegyezése. „Nem tudhatom, hogy innen milyen gondolatokkal megy el, és lehet, hogy neki ez volt az utolsó segélykiáltása.
– osztotta meg velünk a szakember. Hozzátette, sosem tudhatjuk, hogy a másik embernek mi jelenti a krízishelyzetet, hiszen, lehet, hogy egy gyereknek elég az, hogy beszélgetni tud egy felnőttel. „Nem tudom megváltoztatni a helyzetét, de lehetőséget adok arra, hogy egy biztonságos környezetben elmondhassa a gondolatait, és pont ez az, ami tovább viszi addig, ameddig kell. Ha most ezt sem adjuk meg neki, akkor nagyon sokat elveszünk attól a gyerektől” – magyarázta el a szakember a Székelyhon megkeresésére.
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