Románia 2007 és 2026 szeptembere között 117,66 milliárd eurót kapott az Európai Unió költségvetéséből, miközben 38,81 milliárd eurót fizetett be, közel 79 milliárd euróval több uniós forráshoz jutott, mint amennyivel hozzájárult a közös büdzséhez.

Székelyhon 2026. november 20., 20:452026. november 20., 20:45

A bank szerint ez az egyenleg jól mutatja Románia uniós tagságának közvetlen pénzügyi előnyét, az uniós források pedig

jelentősen hozzájárultak az ország felzárkózásához.

Az uniós támogatásokból az elmúlt csaknem két évtizedben egyebek mellett infrastrukturális beruházásokat, helyi fejlesztéseket, vállalkozásokat, valamint oktatási és kutatási programokat finanszíroztak. Hirdetés A 2014–2020-as uniós költségvetési időszakban Románia csaknem 52 milliárd euróhoz jutott, a rendelkezésére álló források 98,2 százalékát lehívta. A jelenlegi, 2021–2027-es ciklusban

közel 51 milliárd euró áll az ország rendelkezésére,