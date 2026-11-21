A szerdai földrengés újból ráirányította a figyelmet a veszélyeztetett épületekre. Előrelépés ettől függetlenül nem történt. Képünk illusztráció
Fotó: Székelyhon
A Richter-skála szerinti 3,6-os erősségű földrengés volt szombatra virradóan Vrancea megyében.
2026. november 21., 11:412026. november 21., 11:41
2026. november 21., 11:432026. november 21., 11:43
A Vrancea szeizmikus térségben volt a 3,6-os erősségű földrengés szombaton kora reggel fél hat előtt négy perccel. A földmozgás 122,6 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 33 km-re volt Foksánytól, 66 km-re Buzăutól és 77 km-re Sepsiszentgyörgytől.
Mint megírtuk, szerdára virradóan az elmúlt évek legerősebb földrengése következett be Romániában, amelynek erősség 5,7-es volt. A szerdai rengés 120,8 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 48 km-re volt Foksánytól, 61 km-re Buzăutól és 64 km-re Sepsiszentgyörgytől.
Az Országos Földfizikai Intézet oldalán, ahol ismertették a szombati földrengés adatait is, várják a visszajelzéseket; egy foksányi felhasználó azt írta, hogy „hajnali 4.10 óta ébren vagyok, de nem éreztem semmit”.
Földrengésre riasztottak szerdára virradóan az okostelefonok, az Android földrengés-előrejelző rendszere jelzett többek között Székelyudvarhelyen is, földrengésre figyelmeztetve.
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