A Diakónia Alapítvány vezető munkatársai és Bokor Zoltán Rotary-klub elnök
Fotó: Tuchiluș Alex
Szárba szökkent a pici mustármag, egy kezdetben tizenöt gyermeket felölelő kezdeményezés: az elmúlt másfél évtizedben több ezer rászoruló gyermeknek 567 863 adag ételt osztott ki, és segítette őket a tanulásban a Diakónia Alapítvány.
2026. november 21., 14:152026. november 21., 14:15
2026. november 21., 14:162026. november 21., 14:16
A KinderEd program keretében biztosított több mint félmillió adag étel, amely sok gyermek számára a nap egyetlen biztos pontjának számított, megérdemelt egy rövid ünnepséget, amelyre a sepsiszentgyörgyi Írisz Házban került sor a héten.
A délutáni oktatás elsősorban a Diakónia Alapítvány Germekjóléti és családsegítő ágazatának köszönheti töretlen sikerét, de ahhoz még nagyon sokaknak hozzá kellett tenniük a maguk részét, hiszen anélkül nem lehetett volna évente több száz gyermeket megetetni, és esélyt adni a felzárkózásukhoz.
Fotó: Tuchiluș Alex
A Rotary-klub volt az egyik fő támogató, az elindulásban és a későbbiekben is elévülhetetlen az érdeme, de a helyi önkormányzatok, a megyei tanács, a svájci Heks/Eper Alapítvány, az önkéntesek munkája és a magánszemélyek támogatása is elengedhetetlennek bizonyult.
Az ünnepségen jelenlevőket Grubisics Levente és Bokor-Tóth Zoltán jelenlegi Rotary-elnök, majd Torma Vera, a gyermekjóléti szolgálat vezetője üdvözölte. Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi Diakónia lelkész-igazgatója a mustármag példázatát idézte a Bibliából, fizikailag is szemléltetve annak picinységét: mégis ez a magocska képes fává nőni, és a hit képes hegyeket megmozgatni, mondta.
Fülöp László 2011-ben egy családi esküvő bevételéből biztosította a Rotary-ház elindulását
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elmúlt tizenöt év teljesítményét Isten tette lehetővé, vonta le a következtetést Makkai Péter, nem véletlen, hogy
Gáj Nándor, a Kovászna megyei tanács alelnöke arról a felismeréséről beszélt, hogy az önkormányzatok, civilek, vállalkozók összefogása biztosíthatja egy kezdeményezés túlélőképességét és függetlenségét a társadalmi-politikai helyzettől.
Józsa Csongor, a pályaorientációs program egyik kedvezményezettje, szépen halad álmának megvalósulása felé, szakács-versenyeken is szép eredményeket ér el
Fotó: Tuchiluș Alex
A tanfelügyelőség szintén partnerként működött közre a délutáni oktatás megszervezésében, Kiss Imre főtanfelügyelő ugyancsak az összehangolt cselekvés szükségességére hívta fel a figyelmet.
Bokor-Tóth Zoltán visszatekintett a klub megalakulásának és fennállásának történetére is. Mint mondta,
Ekkor vették fel a kapcsolatot a Diakóniával, amely addig sokat bizonyított, és jelenleg is bizonyít.
Az első tizenöt gyermek étkeztetését bérelt házban, egy családi esküvőre begyűlt összegből fedezte a Rotary-tagok egyike, Fülöp László, a Sugás vendéglő tulajdonosa. 2011-ben hiánypótló kezdeményezés volt a délutáni oktatás, mely 2019-ig működött a Rotary támogatásával.
Fotó: Tuchiluș Alex
Akkor a klub kiszállt, a hiányzó forrásokat a svájci Heks/Eper Alapítvány biztosította. Később a Rotary ismét részt vállalt a program működtetésében, egyik évben 200 ezer lejt gyűjtött, de ez még mindig csak a költségek egyharmadát fedezte.
A sokszereplős összefogás eredményeképp az elmúlt tizenöt évben negyven településen működött a Diakónia szervezésében délutáni oktatás és étkeztetés, foglalta össze az eredményeket Torma Vera, a gyermekjóléti és családsegítő ágazat igazgatója, akinek lelkesedése és töretlen hite nélkül ez a program bajosan élte volna túl az elmúlt tizenöt évet – ezt minden kollégája elismerte.
Apor Zsuzsa, Torma Vera közeli munkatársa méltatta Torma Vera fáradhatatlan munkáját
Fotó: Tuchiluș Alex
A 2025-ös évben tizenhét helységben 69 részmunkaidős alkalmazottal ezer tanulónak segítettek, költségeik 1 244 000 lejre rúgtak.
Nemcsak az after schoollal van a társadalom hasznára a Diakónia, a 8-os és 11-es diákoknak karriertanácsadást és pályaorientációs tevékenységeket is szerveztek munkatársai az elmúlt években.
Az ünnepség során gitárjátékával szórakoztatta a megjelenteket Millye Bence művészeti líceumos diák, de megismerhettünk néhány olyan fiatalt is, akik a programok egykori kedvezményezettjeiként már sikereket is elkönyvelhettek.
Vállalkozók, önkéntesek, civilek, szolgáltatók, kedvezményezettek együtt ünnepelték a KinderEd program fennállásának 15. évfordulóját
Fotó: Tuchiluș Alex
Józsa Csongor már kicsi korában szakács akart lenni, jelenleg nagyon jól teljesít a Berde Áron-szaklíceumban, szép eredményeket ért el szakácsversenyeken is. Karácsony Adrienn, aki saját start up vállalkozást tudott elindítani, kiemelte, milyen jó volt – és most is jó – a közösséghez tartozni. A kisborosnyói Ruzsa Erika saját verseivel lépett a jelenlévők elé.
Makkai Péter, a Diakónia lelkész-igazgatója biztosította a KinderEd program hátországát
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Torma Vera, a Diakónia Gyermek- és Családsegítő ágazatának vezetője
Fotó: Tuchiluș Alex
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