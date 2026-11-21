Szárba szökkent a pici mustármag, egy kezdetben tizenöt gyermeket felölelő kezdeményezés: az elmúlt másfél évtizedben több ezer rászoruló gyermeknek 567 863 adag ételt osztott ki, és segítette őket a tanulásban a Diakónia Alapítvány.

Bodor Tünde 2026. november 21., 14:152026. november 21., 14:15 2026. november 21., 14:162026. november 21., 14:16

A KinderEd program keretében biztosított több mint félmillió adag étel, amely sok gyermek számára a nap egyetlen biztos pontjának számított, megérdemelt egy rövid ünnepséget, amelyre a sepsiszentgyörgyi Írisz Házban került sor a héten. A délutáni oktatás elsősorban a Diakónia Alapítvány Germekjóléti és családsegítő ágazatának köszönheti töretlen sikerét, de ahhoz még nagyon sokaknak hozzá kellett tenniük a maguk részét, hiszen anélkül nem lehetett volna évente több száz gyermeket megetetni, és esélyt adni a felzárkózásukhoz.

Fotó: Tuchiluș Alex

A Rotary-klub volt az egyik fő támogató, az elindulásban és a későbbiekben is elévülhetetlen az érdeme, de a helyi önkormányzatok, a megyei tanács, a svájci Heks/Eper Alapítvány, az önkéntesek munkája és a magánszemélyek támogatása is elengedhetetlennek bizonyult. Hirdetés Az ünnepségen jelenlevőket Grubisics Levente és Bokor-Tóth Zoltán jelenlegi Rotary-elnök, majd Torma Vera, a gyermekjóléti szolgálat vezetője üdvözölte. Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi Diakónia lelkész-igazgatója a mustármag példázatát idézte a Bibliából, fizikailag is szemléltetve annak picinységét: mégis ez a magocska képes fává nőni, és a hit képes hegyeket megmozgatni, mondta.

Fülöp László 2011-ben egy családi esküvő bevételéből biztosította a Rotary-ház elindulását Fotó: Tuchiluș Alex

Az elmúlt tizenöt év teljesítményét Isten tette lehetővé, vonta le a következtetést Makkai Péter, nem véletlen, hogy

az annak idején négy megyét felölelő kezdeményezés ma már csak Háromszéken működik.

Az összefogás biztos alapot jelent Gáj Nándor, a Kovászna megyei tanács alelnöke arról a felismeréséről beszélt, hogy az önkormányzatok, civilek, vállalkozók összefogása biztosíthatja egy kezdeményezés túlélőképességét és függetlenségét a társadalmi-politikai helyzettől.

Józsa Csongor, a pályaorientációs program egyik kedvezményezettje, szépen halad álmának megvalósulása felé, szakács-versenyeken is szép eredményeket ér el Fotó: Tuchiluș Alex

A tanfelügyelőség szintén partnerként működött közre a délutáni oktatás megszervezésében, Kiss Imre főtanfelügyelő ugyancsak az összehangolt cselekvés szükségességére hívta fel a figyelmet. Bokor-Tóth Zoltán visszatekintett a klub megalakulásának és fennállásának történetére is. Mint mondta,

annak idején úgy gondolták, megszólítják mindazokat a vállalkozókat, akik a közösségnek vissza akarnak adni valamit, de oly módon, hogy azzal, amit kérnek, becsületesen elszámolnak.

Ekkor vették fel a kapcsolatot a Diakóniával, amely addig sokat bizonyított, és jelenleg is bizonyít. Az első tizenöt gyermek étkeztetését bérelt házban, egy családi esküvőre begyűlt összegből fedezte a Rotary-tagok egyike, Fülöp László, a Sugás vendéglő tulajdonosa. 2011-ben hiánypótló kezdeményezés volt a délutáni oktatás, mely 2019-ig működött a Rotary támogatásával.

Fotó: Tuchiluș Alex

Akkor a klub kiszállt, a hiányzó forrásokat a svájci Heks/Eper Alapítvány biztosította. Később a Rotary ismét részt vállalt a program működtetésében, egyik évben 200 ezer lejt gyűjtött, de ez még mindig csak a költségek egyharmadát fedezte. Nem volt hiábavaló támogatni A sokszereplős összefogás eredményeképp az elmúlt tizenöt évben negyven településen működött a Diakónia szervezésében délutáni oktatás és étkeztetés, foglalta össze az eredményeket Torma Vera, a gyermekjóléti és családsegítő ágazat igazgatója, akinek lelkesedése és töretlen hite nélkül ez a program bajosan élte volna túl az elmúlt tizenöt évet – ezt minden kollégája elismerte.

Apor Zsuzsa, Torma Vera közeli munkatársa méltatta Torma Vera fáradhatatlan munkáját Fotó: Tuchiluș Alex

A 2025-ös évben tizenhét helységben 69 részmunkaidős alkalmazottal ezer tanulónak segítettek, költségeik 1 244 000 lejre rúgtak.

Idén 511 gyermek a program kedvezményezettje, Gidófalván és Maksán most folynak az egyeztetések további 65 gyermek bevonásáról.

Nemcsak az after schoollal van a társadalom hasznára a Diakónia, a 8-os és 11-es diákoknak karriertanácsadást és pályaorientációs tevékenységeket is szerveztek munkatársai az elmúlt években. Az ünnepség során gitárjátékával szórakoztatta a megjelenteket Millye Bence művészeti líceumos diák, de megismerhettünk néhány olyan fiatalt is, akik a programok egykori kedvezményezettjeiként már sikereket is elkönyvelhettek.

Vállalkozók, önkéntesek, civilek, szolgáltatók, kedvezményezettek együtt ünnepelték a KinderEd program fennállásának 15. évfordulóját Fotó: Tuchiluș Alex

Józsa Csongor már kicsi korában szakács akart lenni, jelenleg nagyon jól teljesít a Berde Áron-szaklíceumban, szép eredményeket ért el szakácsversenyeken is. Karácsony Adrienn, aki saját start up vállalkozást tudott elindítani, kiemelte, milyen jó volt – és most is jó – a közösséghez tartozni. A kisborosnyói Ruzsa Erika saját verseivel lépett a jelenlévők elé.

Makkai Péter, a Diakónia lelkész-igazgatója biztosította a KinderEd program hátországát Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex