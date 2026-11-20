Nemzetközi vendégek is érkeztek Marosvásárhelyre. Archív
Fotó: Haáz Vince
Tizenhat országból érkeztek színésznövendékek Marosvásárhelyre, ahol tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Színházi Iskolák Találkozóját. Az előadások ingyenesek, de helyfoglalás szükséges.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Színházi Iskolák Találkozóját november 20. és 29. között. A nemzetközi eseményen 25 intézmény vesz részt 16 országból: Örményország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Svájc, Franciaország, Izrael, Olaszország, Litvánia, Nagy-Britannia, Lengyelország, Moldova Köztársaság, Szerbia, Spanyolország, Ukrajna, Magyarország és Románia is képviselteti magát.
Kiev, Róma, Cardiff (University of South Wales), Kisinyó, Barcelona, Wrocław, Tel Aviv, Lyon, Belgrád, Jereván, Krakkó, Tuzla, Edinburgh, Madrid, Szófia, Verscio, Kaposvár, Vilnius és Zürich színiiskolái is részt vesznek. A a hazai egyetemek közül a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karának előadásai mellett az érdeklődők a bukaresti, kolozsvári, jászvásári, temesvári színiakadémiák növendékeit is láthatják a Stúdió színpadán, valamint a fesztivál alternatív helyszínein.
A nemzetközi fesztiválműsort tarkító könyvbemutatók, kiállítások, és koncertek, akárcsak a – szükség esetén angolul feliratozott – színis előadások ingyen látogathatók a fesztivál honlapján közölt program szerint. Az előadásokra ide kattintva lehet helyet foglalni.
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