Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát.
Fotó: Haáz Vince
Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát.
A Gecse utcai református egyházközség, vagyis a Kistemplomhoz tartozó közösség szociális szolgálata, a diakónia már 1989 után, a rendszerváltást követően azonnal újraindult, intézményes keretek között pedig 1996 óta működik, innen számítják a harminc évet. Vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelte meg ezt a gyülekezet több, munkájukat támogató közéleti vezető jelenlétében.
Zalányi János, a diakóniai szolgálat vezetője a Székelyhon kérésére felidézte a szolgálat kezdeteit:
A fenntartást teljes egészében az egyház saját alapjából fedezték, bár a holland testvéregyházak is támogatták a gyülekezetet, így két munkatárs költsége nem jelentett terhet. Fordulópontot 2010 hozott, amikor
Marosvásárhelyen kevés református gyülekezet tudta folytatni a diakóniai munkát.
Fotó: Haáz Vince
Lakatos Péter parókus lelkész javaslatára akkreditáltatták a tevékenységüket, ami akkor még egyszerű eljárás volt. 2015-től azonban szigorodtak a szabályok: bukaresti központosítással, európai normák szerint kellett újraakkreditálni, a szakmai irányítást pedig csak szociális munkás vagy pszichológus végezhette. Mivel nem találtak megfelelő szakembert, maga Zalányi János, a szolgálat vezetője Kolozsváron elvégezte a képzést és szociális munkás lett.
Fotó: Haáz Vince
A kezdet nehéz volt, de 2019 táján már a városi tanács 34-es számú támogatáspályázatán rendre sikerrel szerepeltek, így
Egyházi keretek között, az államnál is bejegyzett szolgáltatóként hosszú ideig egyedül működtek, ma már a felsővárosi gyülekezet is követi példájukat, így két ilyen református intézmény van a városban, amely államilag bejegyzett diakóniai szolgáltatást nyújt idősek gondozásában.
A szolgálatvezető kiemelte, időközben a szolgálat kiterjedt a sérült fiatalokkal való foglalkozásra is, amire nem kértek állami támogatást, hanem saját erőből oldják meg. Együttműködnek például a sepsiszentgyörgyi diakóniával, amely kifejezetten fogyatékkal élőkkel foglalkozik.
Fotó: Haáz Vince
A saját gyülekezetükben is élnek ilyen emberek, nekik rendszeresen szerveznek egy estet, ahol megtapasztalhatják, hogy ugyanolyan fontosak, mint bárki más.
„Ezt mi úgy nevezzük, hogy hídépítés, lelki akadálymentesítés, ahol nem konkrét téglákat rakunk egymásra, hanem
Elég jó az eredmény, mert úgy látjuk, hogy már mindenki tud rólunk” – mesélte Zalányi János, akinek köszönhetően létrejött a Kandaké szociális kávézó is, a sérült fiatalokból álló csapat tagjait baristaképzésre vitték, hiszen a kávézóban őket szerették volna foglalkoztatni, és már huszonöt-harminc sérült fiatal tartozik a csoporthoz.
Az otthongondozásban többen szorulnak segítségre, mint ahány számára engedélyt kaptak. Februárban új törvény lépett életbe: ellátottanként kötelezően heti hat órát kell elszámolni. A szolgálat harminckét személyre kért támogatást, de a rendelkezésére álló óraszámmal ennyi embert nem tudott lefedni, ezért tizennégy főre kellett szűkítenie a létszámot, mivel óradíj helyett fejadagot kap.
Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi Diakónia lelkész-igazgatója, volt államtitkár
Fotó: Haáz Vince
„Annak az összegnek, ami 32 személyre szólt, nem kaptuk meg még az ötven százalékát sem. Pont ezért
mert jövőre már nem azt a pénzt kérjük, amit tavaly, hanem a maximumot” – fejtette ki a szolgálatvezető.
Csép Éva Andrea szociális ügyekért felelős parlamenti képviselő
Fotó: Haáz Vince
A személyenkénti havi maximum 870 lej, tavaly ennek csak a felét igényelték, mert nem volt szükség többre: ebből ki tudták fizetni a gondozók bérét.
A szűkítéshez pontozásos kiválasztási eljárást dolgoztak ki, így hivatalosan a tizennégy leginkább rászorulót vették nyilvántartásba, élelmiszercsomagot azonban mind a harminckét ember kapott. Ezt önkéntesek tették lehetővé, akik havonta száz-kétszáz lejt adnak, köztük maga a vezető is.
Fotó: Haáz Vince
A gondozók naponta felkeresik az ellátottakat, egyéni tervek szerint dolgoznak, és monitorizáló lapokon rögzítik feladataikat. A támogatás elszámolása is átlátható: havonta kérelmet és jelentést nyújtanak be, amelyeket a város szociális igazgatósága ellenőriz – tette hozzá Zalányi János.
Hangsúlyozta, hogy a vasárnapi istentiszteleten a diakónia dolgozóiért is hálát adnak, hiszen nagy igény van a munkájukra: a Kistemplomhoz tartozó közösség kiöregedő, tagjainak negyven százaléka elmúlt hetvenéves. Bár nem mindenki szorul ellátásra, a diakónia lényege több a puszta segítségnyújtásnál: azt hirdeti, hogy senki sem marad egyedül a bajban, és mindenki számíthat a közösségére.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Zalányi János, a Gecse utcai református egyházközség diakóniaszolgálatának vezetője
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Lakatos Péter, a Gecse utcai református egyházközség parókus lelkésze
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A Kistemplomhoz tartozó gyülekezet mintegy negyven százaléka hetven év fölötti személy
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Újabb innovatív ötlet kapott helyet a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában. Nem egy hagyományos osztálytermi okostáblát, hanem egy óriási, projektoros interaktív tornatermi rendszert szereltek fel, amely összeköti a mozgást a digitális tanulással.
Tizenhat országból érkeztek színésznövendékek Marosvásárhelyre, ahol tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Színházi Iskolák Találkozóját. Az előadások ingyenesek, de helyfoglalás szükséges.
Ellenőrzéseket tartottak a Maros megyei rendőrök a vasútállomásokon, személyvonatokon, vasúti átjáróknál és a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér környékén. Az akció során 210 embert igazoltattak, 160 járművet vizsgáltak át.
Harmincöt éves a marosvásárhelyi Milvus Csoport, amely a helyi természetvédelmi kutatásoktól az országos és nemzetközi fajvédelemig jutott. A jubileumi sajtótájékoztatón az A8-as autópálya vadátjáróiról és a veszélyeztetett fajokról is beszéltek.
Nőtt ugyan a Maros megyében megszálló turisták száma, de továbbra is kevés a külföldi vendég. A Visit Maros vezetője szerint ebben szerepe van a hiányzó programcsomagoknak, miközben a marosvásárhelyi repülőtér forgalma már érezhetően segíti a turizmust.
November 20-ig kell benyújtani a fűtéspótlékra vonatkozó kéréseket annak érdekében, hogy a teljes téli időszakra támogatásban részesüljenek a kis jövedelmű családok, illetve az egyedül élők.
Megkezdték az előkészítő munkálatokat a Nyárádszereda és Sóvárad közötti autópálya megépítésére: a török építővállalat már kialakította a munkatelepet Nyárádmagyarós határában, és a munkagépek is megjelentek a területen.
Tizenhat éves mezőcsávási fiú halt meg abban a közúti balesetben, amely kedden reggel történt Marosvásárhelyen, a Szabadi utcában.
Motorkerékpár és személygépkocsi balesetezett a Szabadi utcában Marosvásárhelyen kedden délelőtt. A motorkerékpáros súlyosan megsérült.
Mikrobusz borult fel hétfőn este Vámosgálfalva és Szászbogács között, a 142A jelzésű megyei úton. Egy személyt a roncsok közül kellett kiszabadítani – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
szóljon hozzá!