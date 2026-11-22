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Senki sem marad egyedül a bajban – rendszerváltás óta működik a Kistemplom diakóniája Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát. Hajnal Csilla 2026. november 22., 14:402026. november 22., 14:40

Fotó: Haáz Vince

Harmincéves a marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség diakóniai szolgálata. Vasárnap a gyülekezet és közéleti vezetők jelenlétében adtak hálát a Kistemplomban a szolgálat fennmaradásáért, és azért, hogy tovább végezhessék a munkát.

Hajnal Csilla 2026. november 22., 14:402026. november 22., 14:40

A Gecse utcai református egyházközség, vagyis a Kistemplomhoz tartozó közösség szociális szolgálata, a diakónia már 1989 után, a rendszerváltást követően azonnal újraindult, intézményes keretek között pedig 1996 óta működik, innen számítják a harminc évet. Vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelte meg ezt a gyülekezet több, munkájukat támogató közéleti vezető jelenlétében. Zalányi János, a diakóniai szolgálat vezetője a Székelyhon kérésére felidézte a szolgálat kezdeteit: Hirdetés

harminc éve alkalmazták az első diakónust idősgondozásra, később egy másodikat is.

A fenntartást teljes egészében az egyház saját alapjából fedezték, bár a holland testvéregyházak is támogatták a gyülekezetet, így két munkatárs költsége nem jelentett terhet. Fordulópontot 2010 hozott, amikor

a külföldi segítség megszűnt, így saját lábukra kellett állniuk.

Marosvásárhelyen kevés református gyülekezet tudta folytatni a diakóniai munkát.

Fotó: Haáz Vince

Lakatos Péter parókus lelkész javaslatára akkreditáltatták a tevékenységüket, ami akkor még egyszerű eljárás volt. 2015-től azonban szigorodtak a szabályok: bukaresti központosítással, európai normák szerint kellett újraakkreditálni, a szakmai irányítást pedig csak szociális munkás vagy pszichológus végezhette. Mivel nem találtak megfelelő szakembert, maga Zalányi János, a szolgálat vezetője Kolozsváron elvégezte a képzést és szociális munkás lett.

Fotó: Haáz Vince

A kezdet nehéz volt, de 2019 táján már a városi tanács 34-es számú támogatáspályázatán rendre sikerrel szerepeltek, így

nemcsak fenn tudták tartani magukat, hanem új munkatársakat is felvettek.

Egyházi keretek között, az államnál is bejegyzett szolgáltatóként hosszú ideig egyedül működtek, ma már a felsővárosi gyülekezet is követi példájukat, így két ilyen református intézmény van a városban, amely államilag bejegyzett diakóniai szolgáltatást nyújt idősek gondozásában. Lelki akadálymentesítés A szolgálatvezető kiemelte, időközben a szolgálat kiterjedt a sérült fiatalokkal való foglalkozásra is, amire nem kértek állami támogatást, hanem saját erőből oldják meg. Együttműködnek például a sepsiszentgyörgyi diakóniával, amely kifejezetten fogyatékkal élőkkel foglalkozik.

Fotó: Haáz Vince

A saját gyülekezetükben is élnek ilyen emberek, nekik rendszeresen szerveznek egy estet, ahol megtapasztalhatják, hogy ugyanolyan fontosak, mint bárki más. „Ezt mi úgy nevezzük, hogy hídépítés, lelki akadálymentesítés, ahol nem konkrét téglákat rakunk egymásra, hanem

itt próbáljuk a gyülekezetbe beszoktatni a fogyatékkal élőket, vagyis inkább fordítva, a gyülekezetet megszoktatni arra, hogy ilyen is van.

Elég jó az eredmény, mert úgy látjuk, hogy már mindenki tud rólunk” – mesélte Zalányi János, akinek köszönhetően létrejött a Kandaké szociális kávézó is, a sérült fiatalokból álló csapat tagjait baristaképzésre vitték, hiszen a kávézóban őket szerették volna foglalkoztatni, és már huszonöt-harminc sérült fiatal tartozik a csoporthoz. Küzdelem a megmaradásért Az otthongondozásban többen szorulnak segítségre, mint ahány számára engedélyt kaptak. Februárban új törvény lépett életbe: ellátottanként kötelezően heti hat órát kell elszámolni. A szolgálat harminckét személyre kért támogatást, de a rendelkezésére álló óraszámmal ennyi embert nem tudott lefedni, ezért tizennégy főre kellett szűkítenie a létszámot, mivel óradíj helyett fejadagot kap.

Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi Diakónia lelkész-igazgatója, volt államtitkár Fotó: Haáz Vince

„Annak az összegnek, ami 32 személyre szólt, nem kaptuk meg még az ötven százalékát sem. Pont ezért

nagyon keményen küzdünk, hogy át tudjuk élni ezt az évet,

mert jövőre már nem azt a pénzt kérjük, amit tavaly, hanem a maximumot” – fejtette ki a szolgálatvezető.

Csép Éva Andrea szociális ügyekért felelős parlamenti képviselő Fotó: Haáz Vince

A személyenkénti havi maximum 870 lej, tavaly ennek csak a felét igényelték, mert nem volt szükség többre: ebből ki tudták fizetni a gondozók bérét. A szűkítéshez pontozásos kiválasztási eljárást dolgoztak ki, így hivatalosan a tizennégy leginkább rászorulót vették nyilvántartásba, élelmiszercsomagot azonban mind a harminckét ember kapott. Ezt önkéntesek tették lehetővé, akik havonta száz-kétszáz lejt adnak, köztük maga a vezető is.

Fotó: Haáz Vince

A gondozók naponta felkeresik az ellátottakat, egyéni tervek szerint dolgoznak, és monitorizáló lapokon rögzítik feladataikat. A támogatás elszámolása is átlátható: havonta kérelmet és jelentést nyújtanak be, amelyeket a város szociális igazgatósága ellenőriz – tette hozzá Zalányi János. Hangsúlyozta, hogy a vasárnapi istentiszteleten a diakónia dolgozóiért is hálát adnak, hiszen nagy igény van a munkájukra: a Kistemplomhoz tartozó közösség kiöregedő, tagjainak negyven százaléka elmúlt hetvenéves. Bár nem mindenki szorul ellátásra, a diakónia lényege több a puszta segítségnyújtásnál: azt hirdeti, hogy senki sem marad egyedül a bajban, és mindenki számíthat a közösségére.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Zalányi János, a Gecse utcai református egyházközség diakóniaszolgálatának vezetője Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Lakatos Péter, a Gecse utcai református egyházközség parókus lelkésze Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A Kistemplomhoz tartozó gyülekezet mintegy negyven százaléka hetven év fölötti személy Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince