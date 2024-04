Ellátottból ellátóvá váltak a Kandake kávézó felszolgálóiként

Szerda délben ünnepélyes keretek között nyitották meg Marosvásárhelyen a Kandake szociális kávézót a Bernády György tér 3. szám alatt, a Teleki-ház belső udvarában. Célja a fogyatékkal élők foglalkoztatása és a társadalom érzékenyítése. A megnyitón több politikus és egyházi elöljáró is részt vett.

Célja nemcsak az, hogy kellemes helyszínt biztosítson a kávézáshoz, hanem a fogyatékkal élők fejlesztése is, illetve a társadalom érzékenyítése a fogyatékkal élőkkel szemben. Sepsiszentgyörgyön az Írisz házban – a Diakónia Keresztyén Alapítvány fogyatékkal élőket foglalkoztató intézménye – holland támogatással kezdték el a tevékenységet, és azt tapasztalták, hogy a fogyatékkal élők nagy lelkesedéssel vesznek részt benne. A marosvásárhelyi kávézót Nagy Gábor vezeti majd.

A megnyitóünnepségen Szegedi László református tiszteletes prédikációjában hangsúlyozta, fontos, hogy a magyar közösségből mindenki megtalálja a helyét. Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese is örömét fejezte ki a kávézó megnyitásával kapcsolatban, és arra biztatta a kezdeményezőket, hogy

Utalva arra, hogy csütörtökön Nagyváradon is nyitnak egy hasonló kávézót.

szinte nincs is olyan család ma Erdélyben, ahol ne lenne sérült személy vagy felépülőfélben lévő sérült, esetleg olyan, aki sérülten született.

Meggyőződése, hogy az erdélyi emberek sajátossága, hogy tudnak figyelni egymásra, és azért is fontosak és támogatandók ezek a kezdeményezések, mert ugyanezt a célt szolgálják – mondta a képviselő.

Régi, nagy álma valósult meg a kávézó által, annál is inkább, hogy sok minden nehezítette a projekt megvalósulását – pandémia, felújítással járó akadályok –, de ez az álom továbbmegy, mert csütörtökön Nagyváradon is megnyitnak egy ilyen kávézót, és szeretnék más városokba is elvinni a kezdeményezést, ahol nyitottak rá. Marosvásárhelyen tárt karokkal várták, segítették a terv létrejöttét – emelte ki a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány vezetője.