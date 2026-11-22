Egy 33 éves és egy 38 éves nagyzerindi (Zerind) férfi meghalt szombat este, miután autójukkal egy út menti fának ütköztek az Arad megyei Tőzmiske (Mișca) község egyik megyei útján.

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Az Arad megyei rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint a kormánynál a 33 éves férfi ült, akinek azonban nem volt gépkocsivezetői jogosítványa. Mindkét férfi életét vesztette a becsapódáskor – írja a rendőrségi tájékoztatásra hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy nő is utazott az autóban, ő túlélte a balesetet, eszméleténél volt és kórházba vitték a mentőegységek.