A meteorológusok vasárnap estétől kedd estig országszerte mérsékelt mennyiségű csapadékra, megerősödő szélre, a hegyekben pedig hóviharokra figyelmeztetnek. Hétfő déltől éjjelig az ország legnagyobb része sárga jelzésű szélriasztás alatt áll majd, a hegyvidéken pedig havazásra és hóviharokra kell számítani. Hétfőtől a hőmérséklet is csökkenni kezd: először az ország északi részén, majd a hideg a központi és déli területeket is eléri.

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Csökkent látótávolság nehezíti vasárnap a forgalmat a 18-as országúton, az 1400 méteren fekvő Borsai-hágón. A Máramaros megyét Suceava megyével összekötő hágó térségében szállingózik a hó, köd van, így a látótávolság kétszáz méter alá csökkent. Az úttesten nincs lerakódott hóréteg – írja az Agerpres hírügynökség a Máramaros megyei prefektúra szóvivőjének vasárnap délelőtti közlésére hivatkozva.

Dan Bucă szerint az útkarbantartók vasárnap reggel 41 tonna csúszásgátló anyagot szórtak le az útra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap este tíz órától kedden este nyolc óráig többnyire mérsékelt mennyiségű csapadék, megerősödő szél, a hegyekben pedig hóviharok várhatók.

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„Az ország legnagyobb részén többnyire mérsékelt mennyiségű csapadék várható. Helyenként 10–15 liter/négyzetméter, az ország nyugati felében, valamint a hegyvidéken pedig elszórtan 20–40 liter/négyzetméter csapadék gyűlhet össze. A hegyvidéken és Észak-Moldvában fokozatosan a havazás kerül túlsúlyba. Máramarosban,