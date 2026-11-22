A következő két napban várható lehűlésre, csapadékra és szélfúvásra a Hargita megyei katasztrófavédelem is felhívta a figyelmet
Fotó: Pinti Attila
A meteorológusok vasárnap estétől kedd estig országszerte mérsékelt mennyiségű csapadékra, megerősödő szélre, a hegyekben pedig hóviharokra figyelmeztetnek. Hétfő déltől éjjelig az ország legnagyobb része sárga jelzésű szélriasztás alatt áll majd, a hegyvidéken pedig havazásra és hóviharokra kell számítani. Hétfőtől a hőmérséklet is csökkenni kezd: először az ország északi részén, majd a hideg a központi és déli területeket is eléri.
2026. november 22., 13:122026. november 22., 13:12
2026. november 22., 13:182026. november 22., 13:18
Csökkent látótávolság nehezíti vasárnap a forgalmat a 18-as országúton, az 1400 méteren fekvő Borsai-hágón. A Máramaros megyét Suceava megyével összekötő hágó térségében szállingózik a hó, köd van, így a látótávolság kétszáz méter alá csökkent. Az úttesten nincs lerakódott hóréteg – írja az Agerpres hírügynökség a Máramaros megyei prefektúra szóvivőjének vasárnap délelőtti közlésére hivatkozva.
Dan Bucă szerint az útkarbantartók vasárnap reggel 41 tonna csúszásgátló anyagot szórtak le az útra.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap este tíz órától kedden este nyolc óráig többnyire mérsékelt mennyiségű csapadék, megerősödő szél, a hegyekben pedig hóviharok várhatók.
„Az ország legnagyobb részén többnyire mérsékelt mennyiségű csapadék várható. Helyenként 10–15 liter/négyzetméter, az ország nyugati felében, valamint a hegyvidéken pedig elszórtan 20–40 liter/négyzetméter csapadék gyűlhet össze. A hegyvidéken és Észak-Moldvában fokozatosan a havazás kerül túlsúlyba. Máramarosban,
Az ország többi részén főként esőre lehet számítani. A hegyekben 10–30 centiméteres hóréteg alakulhat ki, de helyenként az ország középső és északi részének dombvidékein is 2–6 centiméter hó hullhat” – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) tájékoztatójában.
A szél hétfőre virradóan főként a magashegyi területeken erősödik meg, hétfőn és kedden pedig az ország legnagyobb részén. A széllökések általában elérhetik a 40–60 km/órás sebességet, a magasabban fekvő területeken pedig meghaladhatják a 80–100 km/órát is. A havazást a hegyekben hóviharok kísérik, de
Az időjárás jelentősen lehűl: hétfőn az ország északi felében, kedden pedig délebbre is csökken a hőmérséklet.
A vasárnap estétől hétfőn délig érvényes sárga jelzésű meteorológiai figyelmeztetés szerint a Déli-Kárpátok nagy részén, általában 1500 méter feletti magasságban jelentős mennyiségű, hóviharral kísért havazás várható, Dél-Bánságban pedig jelentős mennyiségű esőre kell számítani.
Egy 33 éves és egy 38 éves nagyzerindi (Zerind) férfi meghalt szombat este, miután autójukkal egy út menti fának ütköztek az Arad megyei Tőzmiske (Mișca) község egyik megyei útján.
Európa sokszínűségről beszél, de meg is védi azt? Kalmár Ferenc szerint a nemzeti kisebbségek jogai egyre inkább háttérbe szorulnak, miközben a közösségek megmaradásának egyik legfontosabb biztosítéka az autonómia lehet.
Betegszállítás közben szenvedett balesetet egy mentőautó szombaton este Vaslui megyében. A mentő, amely egy autósort előzött, hátulról nekiütközött egy másik személygépkocsinak, amely körültekintés nélkül hajtott ki a sorból.
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén tegnap a november 12-i Loto 6/49-sorsolás 5 226 582,80 lej (mintegy 980 ezer euró) értékű főnyereményének nyertese.
Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.
Villámlásra, esőzésre (15–20 cm/négyzetméter), erősödő szélre (50–60 km/óra) és jégesőre figyelmeztetett a Hargita megyei katasztrófavédelem szombaton este.
A vakációs utalványok értéke egy évre legalább 2500 lej kellene hogy legyen, ennyi ugyanis a turisztikai csomag átlagára, amelyet a romániaiak a turisztikai irodákon keresztül megvásárolnak – jelentette ki Cristian Bărhălescu.
Megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék, és elrendelte a volt óbudai fideszes polgármester bűnügyi felügyeletét – közölte a törvényszék sajtóosztálya szombaton az MTI-vel.
Jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően.
A Román Rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok osztályának rendőrei több mint tíz tonna pirotechnikai terméket foglaltak le a szeptember 21. és november 19. között végrehajtott akciók nyomán.
szóljon hozzá!