Megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék, és elrendelte a volt óbudai fideszes polgármester bűnügyi felügyeletét – közölte a törvényszék sajtóosztálya szombaton az MTI-vel.

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Sárközy Szabolcs tájékoztatása szerint a nyomozási bíró az ügyészség indítványára hozta meg a döntést, miután a vádhatóság a védelmi indítványnak helyt adva kezdeményezte a június óta letartóztatásban lévő Bús Balázs kényszerintézkedésének enyhítését, aki így még szombaton távozhat.

A sajtószóvivő elmondta, a bíróság azzal a feltétellel rendelte el a bűnügyi felügyeletet, hogy a volt alelnök Komárom-Esztergom megye területét nem hagyhatja el, és heti két alkalommal jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon.

A június végén letartóztatott Bús Balázs kényszerintézkedését a járásbíróság október 22-én első fokon, a Kecskeméti Törvényszék pedig november 4-én másodfokon, jogerősen hosszabbította meg december 25-éig. A döntést akkor a bűncselekmény megalapozott gyanúja mellett a gyanúsított jelenlétének biztosításával, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának veszélyével indokolták.

A megalapozott gyanú szerint az NKA működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, fideszes országgyűlési képviselő – mint az alap elnöke – irányításával arra használták fel, hogy a kezelt vagyont tömegesen, a jogszabályoktól és az alapító határozattól eltérően osszák el.

A 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették, és a forrásokat a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaira fordították.

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A gyanúsítottak és társaik az NKA vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet működtettek, amelyben a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A támogatásokról szóló döntések nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról a volt miniszter és esetlegesen más személyek határoztak, megelőzve a formális eljárást, sőt több esetben a kérelem benyújtását is.

Az NKA által kezelt vagyont a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használták fel a törvényi céloktól eltérően, amivel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak – írja az MTI.