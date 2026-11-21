A hit, a tudás és a közösség szolgálata ma is érvényes értékek – hangzott el a 150 éves Fogarasy Mihály Műszaki Líceum jubileumi ünnepségén. Az alapító örökségét, az iskola közösségformáló szerepét és a szakoktatás jövőbeni jelentőségét is kiemelték.

Gergely Imre 2026. november 21., 15:342026. november 21., 15:34

Hálaadó szentmisével és emléktábla-avatással kezdődött a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum jubileumi ünnepségsorozata szombaton a Szent Miklós-templomban. Az intézmény elődjét 1876-ban alapította Fogarasy Mihály püspök, aki szülővárosában leánynevelő intézetet hozott létre. Hirdetés A 150 éves évforduló alkalmából az egyházi elöljárók közül Jánossi Imre plébános, Hölgyes Pál Zsolt főesperes és Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium oktatója szólt az egybegyűltekhez. Beszédet mondott Kántor Boglárka parlamenti képviselő, Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, valamint Nagy Zoltán polgármester, az iskola egykori diákja és Siklódi Piroska igazgató is. A legnagyobb érték nem a vagyon A beszédekben az alapító püspök örökségét, valamint az iskola fennmaradásáért és fejlődéséért dolgozó nemzedékek munkáját méltatták.

Fotó: Keresztes Zoltán

Hangsúlyozták: egy intézmény 150 éves története nem csupán évszámokból, épületekből és történelmi változásokból áll, hanem tanárok, diákok, papok, szülők és támogatók életéből, szolgálatából és sokszor láthatatlan áldozatvállalásából is.

Fogarasy Mihály 1876-ban olyan alapokat teremtett, amelyekre azóta is generációk építenek.

Az iskola történetében voltak nehéz időszakok, törések és újrakezdések, de az intézmény közössége mindvégig igyekezett megőrizni annak szellemi értékeit és küldetését. A felszólalók szerint az alapító püspök távlatokban gondolkodó, a jövőbe befektető ember volt, aki felismerte, hogy a legnagyobb érték nem a vagyon vagy épület, hanem az ember, a tudás és a következő nemzedék.

Fotó: Keresztes Zoltán

Nagy Zoltán polgármester beszédében arra is kitért, hogy az iskola nemcsak oktatási intézmény, hanem a helyi közösség jövőjének egyik záloga. Mint fogalmazott, egy kisvárosból is el lehet indulni, nagy dolgokat lehet elérni, és olyan értékeket teremteni, amelyek túlélnek bennünket. Az iskola egykori diákjaként arra biztatta a fiatalokat, ne engedjék, hogy a körülmények szabják meg álmaik határait; merjenek tanulni, fejlődni és nagy célokat kitűzni. A szakmagyakorláshoz nem elég a mesterséges intelligencia A felszólalók a szakoktatás mai jelentőségére is rámutattak. A mesterséges intelligencia térnyerése és a munkaerőpiac átalakulása ellenére a gyakorlati szakmákhoz szükséges ügyesség, tapasztalat és helyzetfelismerés továbbra is nélkülözhetetlen, hangzott el.

Fotó: Keresztes Zoltán

Kiemelték a magyar nyelvű szakemberképzés fontosságát, valamint azt, hogy

az intézmény olyan tudást és tartást adhat a fiataloknak, amellyel a jövő kihívásai közepette is boldogulhatnak.

A szentmisét követően az iskola előterében emléktáblát avattak a jubileum tiszteletére. Az ünnepséggel az egész tanéven át tartó programsorozat vette kezdetét. Ennek egyik első kiemelt eseménye a Fogarasy 150 – Erdélyi vallásturisztikai diákverseny és szakmai találkozó, amely Fogarasy Mihály püspök örökségét, valamint Gyergyószentmiklós egyházi és kulturális értékeit állítja középpontba.

Fotó: Keresztes Zoltán

A jubileum célja nem csupán a múlt felidézése, hanem annak megmutatása is, hogy az alapító által képviselt hit, tudás, nevelés és közösségi felelősség ma is érvényes értékek.

Fotó: Keresztes Zoltán

Fotó: Keresztes Zoltán