Fotó: Székelyhon
A vakációs utalványok értéke egy évre legalább 2500 lej kellene hogy legyen, ennyi ugyanis a turisztikai csomag átlagára, amelyet a romániaiak a turisztikai irodákon keresztül megvásárolnak – jelentette ki Cristian Bărhălescu.
A Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) elnöke az Agerpresnek nyilatkozva szombaton elmondta, az illetékes hatóságok még a jelenlegi turisztikai miniszter beiktatása előtt megígérték, hogy a romániai turizmus megsegítése érdekében támogatni fogják a vakációs utalványok minél szélesebb körű használatát.
„Reméljük, hogy ez megvalósul, ellenkező esetben a szakmai egyesületek és a munkaadói szervezetek elsőként fogják jelezni aggályaikat” – szögezte le az ANAT elnöke.
Az ANAT elnöke szerint 2027 elég nehéz év lesz a romániai turizmus számára, ezért
amely 2025-höz viszonyítva amúgy is alacsonyabb egyes területeken.
Bărhălescu szerint a külföldi turisták számának növelésére, és ezzel párhuzamosan Románia nemzetközi népszerűsítésére kell fókuszálni.
A közszférában a 2025/141-es törvény értelmében évente 800 lej értékű vakációs utalvány jár azoknak az alkalmazottaknak, akiknek havi nettó bére nem haladja meg a 6000 lejt.
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