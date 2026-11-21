Bayer Judit, a Független Közmédia Testület (FKT) elnöke sajtótájékoztatót tart a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára jelentkező két jelölt újbóli meghallgatása után Budapesten
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.
2026. november 21., 21:212026. november 21., 21:21
2026. november 21., 21:232026. november 21., 21:23
Bayer Judit, a testület elnöke kérdésre válaszolva közölte: 6–1 arányban döntöttek Kert Attila javára, akinek koncepcióját szilárdabb alapokon nyugvónak találták; az ő esetében a többség nagyobb vezetői tapasztalatot látott, valamint gazdálkodási terveit nagyobb biztonságot nyújtónak találták.
Csütörtökön és pénteken mutathatta be elképzeléseit az FKT előtt a tisztségre érvényesen pályázó tizennégy jelentkező. Az ezt követő sajtótájékoztatón Bayer Judit elnök elmondta: első szavazásukon annyira szoros eredmény született, hogy úgy döntöttek, szombaton ismét meghallgatják a két legjobbnak ítélt indulót, Kert Attilát és Szabó Stein Imrét – írja az MTI.
A közmédia becsületének visszaszerzését és a digitális transzformáció végrehajtását nevezte a legfontosabb feladatnak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatán versenyben maradt két pályázó meghallgatásán elsőként megszólaló Kert Attila szombaton.
Kert Attila, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára pályázó jelölt (k) újbóli meghallgatásán a Független Közmédia Testület ülésén Budapesten
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Az újságírói munkát szenvedélyének nevező szakember a Független Közmédia Testület ülésén hangsúlyozta, elképzelései középpontjában a multiplatform-szemlélet áll: a tartalmakat több honlapon és alkalmazáson tennék elérhetővé, elkészítenék a közösségimédia-csatornákra illeszkedő változatokat is.
Mint mondta, a Kossuth rádió Magyarország vezető közéleti rádiójaként működne, a Petőfi rádió erős magyar fókuszú popkulturális csatornaként, a Bartók rádión a magas kultúra, a klasszikus zene és a szépirodalom lenne hallható, az MR4-en a nemzeti kisebbségek, vallási, illetve határon túli közösségek tartalmai jelennének meg, míg a Dankó rádió műsora közeledne az autentikus népzenéhez.
Kert Attila, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára szombaton megválasztott jelölt
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Az MR6-on Budapest rádiót indítana a szakember, a sok zenével a helyi hírekre, történésekre koncentráló koncepciót később a regionális rádiókra is adaptálná.
Az M1 közéleti fókuszú nemzeti főcsatornaként működne kulturális és szórakoztató tartalmakkal.
Az M2-t fiatalos közéleti szolgáltató csatornának szánja sportközvetítésekkel,
az M3-at kulturális csatornának, ifjúsági és gyermektartalmakkal.
A Duna televízió a világ magyarságának csatornája lenne, amely egyaránt meg akarja szólítani a határon túli és a diaszpórában élő közösségeket
– közölte a szombaton megválasztott igazgató, aki
Mint mondta, minden pozíció esetében a készségek és a teljesítmény alapján ítélné meg, kivel dolgozna együtt, azoktól azonban mindenképpen megválna, akik méltatlanná váltak a köz szolgálatára.
A jövőre várható 80 milliárd forintos költségvetési támogatásból – a kereskedelmi bevételekkel kiegészítve – működtethetőnek tartja a közmédiát, és további költségcsökkentésre is lát lehetőséget. A szükséges fejlesztéseket az idei év megtakarításaiból indítaná el.
Kert Attila közölte, a közmédia működését meghatározó jogszabályok előkészítése során már máshol is ismertetett álláspontját mondta el, senkivel nem volt szerződéses viszonya és ellenszolgáltatást sem kapott tanácsaiért.
A jelenlegi munkahelye, a Euronews tulajdonosváltására vonatkozó kérdésre reagálva azt mondta, 13 év alatt nem volt példa arra, hogy akár sugalmazás szintjén megpróbálták volna a szerkesztőséget rábírni bármire.
Megjegyezte, különösen érzi magát, hogy tíz percen belül kell arra a vádra válaszolnia, hogy a Tisza Párt szakértője vagy a NER szekértolója lett volna, és hangsúlyozta, egyik sem.
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