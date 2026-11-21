Bayer Judit, a Független Közmédia Testület (FKT) elnöke sajtótájékoztatót tart a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára jelentkező két jelölt újbóli meghallgatása után Budapesten

Kert Attilát választotta a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává szombaton a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.

Székelyhon 2026. november 21., 21:212026. november 21., 21:21 2026. november 21., 21:232026. november 21., 21:23

Bayer Judit, a testület elnöke kérdésre válaszolva közölte: 6–1 arányban döntöttek Kert Attila javára, akinek koncepcióját szilárdabb alapokon nyugvónak találták; az ő esetében a többség nagyobb vezetői tapasztalatot látott, valamint gazdálkodási terveit nagyobb biztonságot nyújtónak találták. Csütörtökön és pénteken mutathatta be elképzeléseit az FKT előtt a tisztségre érvényesen pályázó tizennégy jelentkező. Az ezt követő sajtótájékoztatón Bayer Judit elnök elmondta: első szavazásukon annyira szoros eredmény született, hogy úgy döntöttek, szombaton ismét meghallgatják a két legjobbnak ítélt indulót, Kert Attilát és Szabó Stein Imrét – írja az MTI. Kert Attila: a közmédia becsületének visszaszerzése a legfontosabb feladat A közmédia becsületének visszaszerzését és a digitális transzformáció végrehajtását nevezte a legfontosabb feladatnak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatán versenyben maradt két pályázó meghallgatásán elsőként megszólaló Kert Attila szombaton.

Kert Attila, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára pályázó jelölt (k) újbóli meghallgatásán a Független Közmédia Testület ülésén Budapesten Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az újságírói munkát szenvedélyének nevező szakember a Független Közmédia Testület ülésén hangsúlyozta, elképzelései középpontjában a multiplatform-szemlélet áll: a tartalmakat több honlapon és alkalmazáson tennék elérhetővé, elkészítenék a közösségimédia-csatornákra illeszkedő változatokat is.

Kert Attila egyszerűsített csatornaportfóliót alakítana ki hat rádióval és négy televízióval.

Mint mondta, a Kossuth rádió Magyarország vezető közéleti rádiójaként működne, a Petőfi rádió erős magyar fókuszú popkulturális csatornaként, a Bartók rádión a magas kultúra, a klasszikus zene és a szépirodalom lenne hallható, az MR4-en a nemzeti kisebbségek, vallási, illetve határon túli közösségek tartalmai jelennének meg, míg a Dankó rádió műsora közeledne az autentikus népzenéhez.

Kert Attila, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára szombaton megválasztott jelölt Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az MR6-on Budapest rádiót indítana a szakember, a sok zenével a helyi hírekre, történésekre koncentráló koncepciót később a regionális rádiókra is adaptálná. Az M1 közéleti fókuszú nemzeti főcsatornaként működne kulturális és szórakoztató tartalmakkal.

Az M2-t fiatalos közéleti szolgáltató csatornának szánja sportközvetítésekkel,

az M3-at kulturális csatornának, ifjúsági és gyermektartalmakkal.

A Duna televízió a világ magyarságának csatornája lenne, amely egyaránt meg akarja szólítani a határon túli és a diaszpórában élő közösségeket – közölte a szombaton megválasztott igazgató, aki

25 százalékos elbocsátást helyezett kilátásba.