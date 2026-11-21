2026. november 19., csütörtök

Egyelőre nincs egyezség, veszélyben a madarasi síszezon

Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.