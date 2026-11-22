2026. november 19., csütörtök

Csíkszereda vezetése egyetért azzal, hogy hat hónap alatt finomítsák az új hulladékrendszert

Elfogadható megoldás lehet Csíkszeredának a hat hónapos átmeneti időszak és az ideiglenes díjszabás az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban. A város a delegáltján keresztül a következő időszakban a szabályok finomításában is részt venne.