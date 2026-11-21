Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Kihirdették a Virágos Magyarország verseny idei nyerteseit, a fődíjasok között három határon túli település is szerepel, amelyek közül egyik romániai.
2026. november 21., 13:022026. november 21., 13:02
2026. november 21., 13:042026. november 21., 13:04
Kihirdették a Virágos Magyarország verseny idei nyerteseit: város kategóriában Tatabánya és Hatvan, község kategóriában Alsóörs és Kisbodak érdemelte ki a fődíjat a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) és a Visit Hungarytől, Budapest Főváros Fődíját pedig a VIII. kerület kapta.
A szervező Visit Hungary pénteki közleménye szerint – amelyet az MTI szemlézett – a verseny alkalmával csaknem négyszáz város és község zöldítési, fenntarthatósági megoldásait díjazták.
A közel 180 kertész- és tájépítészmérnökből, várostervezőből, fenntarthatósági és turisztikai szakemberből álló szakmai zsűri számos kategóriában jutalmazta a pályamunkákat, a pénteki díjátadón huszonhat különböző elismerés talált gazdára.
A Virágos Magyarország verseny díjazottai közül az MTÜ és a Visit Hungary minden évben két települést delegál az Entente Florale Europe verseny mezőnyébe. Jövőre Nagykanizsa és Alsómocsolád képviseli Magyarországot a nemzetközi porondon.
A Virágos Magyarország 2026-os díjazottjainak teljes névsora a verseny honlapján érhető el.
Csíkszereda több pontján folyamatban van a víz- és szennyvízhálózat bővítése, ez főleg a peremterületek, Szécseny és Csiba számára jelent nagy előrelépést. A munkatelepeket pénteken a városvezetéssel együtt szemléltük meg.
Megkezdte próbaüzemét Csíkszereda új jelzőlámparendszere az autóbusz-állomásnál – osztotta meg Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Jól halad a víz- és szennyvízhálózat építése Csíkszereda szécsenyi városrészében, és Csibában is készül a vízhálózat. A Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató óriásprojektje részeként ezek a peremvidékek is közművekhez csatlakozhatnak.
Elfogadható megoldás lehet Csíkszeredának a hat hónapos átmeneti időszak és az ideiglenes díjszabás az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban. A város a delegáltján keresztül a következő időszakban a szabályok finomításában is részt venne.
Jubileumi kiadásához érkeztek a Csángó Napok, amelyet idén november 20–22. között rendeznek meg Csíkszeredában. A rendezvénysorozatra változatos programokkal várják az érdeklődőket.
Az Országos Lakásügynökség (ANL) által építtetett bérlakások megvásárlása folyamatos a lakók részéről Csíkszeredában. A piacinál jóval kedvezőbb árakat sokan egy összegben, mások részletekben, vagy banki hitelből fizetik ki.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: sikeresen elvégezték az intézményben az első robotasszisztált általános sebészeti beavatkozást.
Az európai őshonos nemzeti kisebbségek 21. századi kihívásairól, identitásuk és anyanyelvük megőrzésének lehetőségeiről tart előadást Kalmár Ferenc november 20-án, pénteken 18 órától Csíkszeredában, a Magyar Ügyek Házában.
Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.
Elsősegélynyújtási képzést szerveztek a gyermekvédelemben dolgozóknak Csíkszeredában, és egy életmentő defibrillátort is adományoztak a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak.
szóljon hozzá!