Kihirdették a Virágos Magyarország verseny idei nyerteseit, a fődíjasok között három határon túli település is szerepel, amelyek közül egyik romániai.

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Kihirdették a Virágos Magyarország verseny idei nyerteseit: város kategóriában Tatabánya és Hatvan, község kategóriában Alsóörs és Kisbodak érdemelte ki a fődíjat a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) és a Visit Hungarytől, Budapest Főváros Fődíját pedig a VIII. kerület kapta.

A szervező Visit Hungary pénteki közleménye szerint – amelyet az MTI szemlézett – a verseny alkalmával csaknem négyszáz város és község zöldítési, fenntarthatósági megoldásait díjazták.

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A közel 180 kertész- és tájépítészmérnökből, várostervezőből, fenntarthatósági és turisztikai szakemberből álló szakmai zsűri számos kategóriában jutalmazta a pályamunkákat, a pénteki díjátadón huszonhat különböző elismerés talált gazdára.