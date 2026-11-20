Csíkszereda több pontján folyamatban van a víz- és szennyvízhálózat bővítése, ez főleg a peremterületek, Szécseny és Csiba számára jelent nagy előrelépést. A munkatelepeket pénteken a városvezetéssel együtt szemléltük meg.

Kovács Attila 2026. november 20., 17:012026. november 20., 17:01

A Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató európai uniós támogatással megvalósuló óriásprojektje számos Hargita megyei település mellett Csíkszereda számára is igen fontos, mert olyan városrészekbe juttatja el a közműhálózatot, ahol eddig hiányzott. Hirdetés Nemcsak a peremvidéken, a város nyugati ipari övezetében is szükség van ilyen fejlesztésre, az első ilyen helyszín a Rét és Hargita utcák közötti terület, ahol

a közterületek mellett két cég területén is át kell vezetni a víz- és csatornahálózatot,

amelynek építését nyár végén kezdték el. Mint Korodi Attila polgármester ismertette, egy régi ipari negyedről van szó, ahol rengeteg kisebb tulajdon van, de most már közút is, mert átadták a városnak az útszakaszt. Innen fog eljutni a közműhálózat az ipari parkhoz is.

Az ipari övezetben is szükséges a hálózatbővítés Fotó: Borbély Fanni

Csibában volt a következő megálló, ahol a városrész egyik felében, a 123F jelzésű megyei út környezetében már a földbe kerültek a vízhálózat vezetékei és az aknák.

Az utolsó aknát a 13A jelzésű országút és a megyei út találkozása mellett készítették el, ennek csatlakoztatásával dolgozott a kivitelező.

Csibában két külön szerződés alapján dolgozik két kivitelező cég, ezért a Vasfúvó, Mézesek, Aratástető utcák csak jövőben kerülnek sorra, ez utóbbi szerződés ugyanis városbéli szakaszok építését is tartalmazza, amelyekkel idén dolgozik a megbízott cég.

A Harom utcában is dolgoznak Fotó: Borbély Fanni

A korábban említett ipari terület mellett ilyen városbéli szakasz a Hajnal utcában a Hargita utca és az Eco-Csík köztisztasági vállalat telephelye között a vízhálózat kiépítése, amely, ahogy a helyszínen láttuk, már elkészült,

az aknákat is beépítették, a bekötések és a tűzcsapok felszerelése következik.

Szintén a Hajnal utcában, a Fürdő utcához közeli szakaszon csatornahálózat építésével dolgoznak jelenleg.

Készül a hálózat Szécsenyben Fotó: Borbély Fanni

A terepezés Szécsenyben folytatódott, ahol a legnagyobb volumenű munkát kell elvégezni a víz- és szennyvízhálózat kiépítésével.

A Fürdő utcától a Szécseny utcáig tartó útszakaszon már a földben vannak a vezetékek, az újraaszfaltozás is megtörtént,

a kivitelező a Helwig fürdő utcában is befejezte a közműépítést az aknákkal együtt, jelenleg a Meleg árok utcában dolgoznak a munkagépek és az alkalmazottak.

Fotó: Borbély Fanni

Szécseny után egy másik városbeli helyszínt, a Harom utcát kerestük fel, ahol szintén folyamatban van a hiányzó hálózatépítés, dolgoznak a munkagépek. Elkezdődött ugyanakkor Zsögödfürdő Fenyés nevű részén is a munka, ahol hiányzott eddig a víz- és csatornahálózat.

Vízvezetéképítés Csibában: az egyik részen elkészült Fotó: Borbély Fanni

Isán István Csngor, a Harvíz Rt. igazgatója elmondta, az érintett lakók is jelezhetik a munkálatokkal kapcsolatos észrevételeiket, ha bármilyen problémát tapasztalnak, vagy kérdésük van, hívják a projektmegvalósító iroda 0756 101 877-es telefonszámát. Hozzátette, a kivitelezőknek van intervenciós csapatuk is, így ha megsüllyed az út, vagy más hiba történik, akkor őket ki tudják küldeni, hogy a problémát megoldják.

Szécsenyben a Meleg árok utcában folyik a munka Fotó: Borbély Fanni

Szécsenyi helyzetkép információs táblával Fotó: Borbély Fanni