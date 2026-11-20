Csibában jól halad a munka
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda több pontján folyamatban van a víz- és szennyvízhálózat bővítése, ez főleg a peremterületek, Szécseny és Csiba számára jelent nagy előrelépést. A munkatelepeket pénteken a városvezetéssel együtt szemléltük meg.
A Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató európai uniós támogatással megvalósuló óriásprojektje számos Hargita megyei település mellett Csíkszereda számára is igen fontos, mert olyan városrészekbe juttatja el a közműhálózatot, ahol eddig hiányzott.
Nemcsak a peremvidéken, a város nyugati ipari övezetében is szükség van ilyen fejlesztésre, az első ilyen helyszín a Rét és Hargita utcák közötti terület, ahol
amelynek építését nyár végén kezdték el. Mint Korodi Attila polgármester ismertette, egy régi ipari negyedről van szó, ahol rengeteg kisebb tulajdon van, de most már közút is, mert átadták a városnak az útszakaszt. Innen fog eljutni a közműhálózat az ipari parkhoz is.
Az ipari övezetben is szükséges a hálózatbővítés
Fotó: Borbély Fanni
Csibában volt a következő megálló, ahol a városrész egyik felében, a 123F jelzésű megyei út környezetében már a földbe kerültek a vízhálózat vezetékei és az aknák.
Csibában két külön szerződés alapján dolgozik két kivitelező cég, ezért a Vasfúvó, Mézesek, Aratástető utcák csak jövőben kerülnek sorra, ez utóbbi szerződés ugyanis városbéli szakaszok építését is tartalmazza, amelyekkel idén dolgozik a megbízott cég.
A Harom utcában is dolgoznak
Fotó: Borbély Fanni
A korábban említett ipari terület mellett ilyen városbéli szakasz a Hajnal utcában a Hargita utca és az Eco-Csík köztisztasági vállalat telephelye között a vízhálózat kiépítése, amely, ahogy a helyszínen láttuk, már elkészült,
Szintén a Hajnal utcában, a Fürdő utcához közeli szakaszon csatornahálózat építésével dolgoznak jelenleg.
Készül a hálózat Szécsenyben
Fotó: Borbély Fanni
A terepezés Szécsenyben folytatódott, ahol a legnagyobb volumenű munkát kell elvégezni a víz- és szennyvízhálózat kiépítésével.
a kivitelező a Helwig fürdő utcában is befejezte a közműépítést az aknákkal együtt, jelenleg a Meleg árok utcában dolgoznak a munkagépek és az alkalmazottak.
Fotó: Borbély Fanni
Szécseny után egy másik városbeli helyszínt, a Harom utcát kerestük fel, ahol szintén folyamatban van a hiányzó hálózatépítés, dolgoznak a munkagépek. Elkezdődött ugyanakkor Zsögödfürdő Fenyés nevű részén is a munka, ahol hiányzott eddig a víz- és csatornahálózat.
Vízvezetéképítés Csibában: az egyik részen elkészült
Fotó: Borbély Fanni
Isán István Csngor, a Harvíz Rt. igazgatója elmondta, az érintett lakók is jelezhetik a munkálatokkal kapcsolatos észrevételeiket, ha bármilyen problémát tapasztalnak, vagy kérdésük van, hívják a projektmegvalósító iroda 0756 101 877-es telefonszámát. Hozzátette, a kivitelezőknek van intervenciós csapatuk is, így ha megsüllyed az út, vagy más hiba történik, akkor őket ki tudják küldeni, hogy a problémát megoldják.
Szécsenyben a Meleg árok utcában folyik a munka
Fotó: Borbély Fanni
Szécsenyi helyzetkép információs táblával
Fotó: Borbély Fanni
Beépítésre váró aknák Szécsenyben
Fotó: Borbély Fanni
Megkezdte próbaüzemét Csíkszereda új jelzőlámparendszere az autóbusz-állomásnál – osztotta meg Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Jól halad a víz- és szennyvízhálózat építése Csíkszereda szécsenyi városrészében, és Csibában is készül a vízhálózat. A Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató óriásprojektje részeként ezek a peremvidékek is közművekhez csatlakozhatnak.
Elfogadható megoldás lehet Csíkszeredának a hat hónapos átmeneti időszak és az ideiglenes díjszabás az új hulladékgazdálkodási rendszerre való átállásban. A város a delegáltján keresztül a következő időszakban a szabályok finomításában is részt venne.
Jubileumi kiadásához érkeztek a Csángó Napok, amelyet idén november 20–22. között rendeznek meg Csíkszeredában. A rendezvénysorozatra változatos programokkal várják az érdeklődőket.
Az Országos Lakásügynökség (ANL) által építtetett bérlakások megvásárlása folyamatos a lakók részéről Csíkszeredában. A piacinál jóval kedvezőbb árakat sokan egy összegben, mások részletekben, vagy banki hitelből fizetik ki.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: sikeresen elvégezték az intézményben az első robotasszisztált általános sebészeti beavatkozást.
Az európai őshonos nemzeti kisebbségek 21. századi kihívásairól, identitásuk és anyanyelvük megőrzésének lehetőségeiről tart előadást Kalmár Ferenc november 20-án, pénteken 18 órától Csíkszeredában, a Magyar Ügyek Házában.
Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.
Elsősegélynyújtási képzést szerveztek a gyermekvédelemben dolgozóknak Csíkszeredában, és egy életmentő defibrillátort is adományoztak a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak.
Befejezéshez közelít a Tusnádfürdőt ellátó 18 kilométeres vízvezeték építése, közben készül a városban az új víztartály, a vízkezelő állomás és laboratórium épülete, valamint a csíkszentsimoni kutaknál a vízház. A beruházást jövőben fejezik be.
szóljon hozzá!