Olvasnak és kirándulnak a NagyiNet-program résztvevői

A történet úgy kezdődött, hogy évekkel ezelőtt, amikor a kövesdombi fiókkönyvtár két számítógépet kapott, Illyés Claudia könyvtáros az idős felhasználókat megtanította internetezni és ezzel elindította a NagyiNet-programot. Akik bekapcsolódtak ebbe a programba, azok számára a könyvtáros továbblépve kirándulásokat szervezett, hogy kimozdítsa őket otthonaikból.

Kvízjáték a buszon

„Eleinte havonta egyszer kirándultunk, ám a megnövekedett igényekre való tekintettel most már kéthetente utazunk többnyire olyan helyekre, ahol az olvasóink korábban nem jártak. Áprilistól októberig kirándulunk, én idegenvezetőként is felkészülök, anyagokat gyűjtök, utána olvasok az úticélnak, ahová éppen készülünk, román és magyar nyelvre is lefordítom, ismertetem mindazt” – magyarázta a könyvtáros, hozzátéve, hogy