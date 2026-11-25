Fotó: Borbély Fanni
A romániai állami nyugdíjrendszerben jelenleg folyósított legmagasabb nyugdíj 120 ezer lej, és a befizetett járulékok alapján állapítottak meg; a legmagasabb szolgálati nyugdíj a múlt hónapban 67 ezer lej volt – közölte szerdán az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) elnöke, Valentina Vasilica Robu.
Az aktív időskorról szóló kongresszuson Robu elmondta, hogy a 120 ezer lejes nyugdíj jogosultja korábban rendkívül magas összegű nyugdíjjárulékot fizetett. „Ezért hangsúlyozom mindig, hogy munkavállaláskor figyeljenek arra, mekkora fizetést kérnek, hiszen a keresetük befolyásolja a későbbi nyugdíj összegét.
– fogalmazott.
ezt külön törvény alapján állapították meg, az általánostól eltérő számítási módszerrel – emlékeztetett.
A nyugdíjpénztár elnöke arról is beszélt, hogy
az emelés mértékéről azonban még nem született döntés. Mint mondta, a pénzügyminisztériummal közösen vizsgálják, hogy milyen mértékű indexálás finanszírozható fenntartható módon.
Hozzátette, hogy a törvény a későbbi időszakra külön számítási mechanizmust ír elő, de jelenleg nem számítanak további emelésre – számolt be az Agerpres.
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