A romániai állami nyugdíjrendszerben jelenleg folyósított legmagasabb nyugdíj 120 ezer lej, és a befizetett járulékok alapján állapítottak meg; a legmagasabb szolgálati nyugdíj a múlt hónapban 67 ezer lej volt – közölte szerdán az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) elnöke, Valentina Vasilica Robu.

Székelyhon 2026. november 25., 17:112026. november 25., 17:11

Az aktív időskorról szóló kongresszuson Robu elmondta, hogy a 120 ezer lejes nyugdíj jogosultja korábban rendkívül magas összegű nyugdíjjárulékot fizetett. „Ezért hangsúlyozom mindig, hogy munkavállaláskor figyeljenek arra, mekkora fizetést kérnek, hiszen a keresetük befolyásolja a későbbi nyugdíj összegét.

Minél magasabb a befizetett járulék, annál magasabb a nyugdíj. Alacsonyabb járulékbefizetéshez alacsonyabb nyugdíj társul”

– fogalmazott.

A legmagasabb összegű szolgálati nyugdíj múlt hónapban 67 ezer lej volt,

ezt külön törvény alapján állapították meg, az általánostól eltérő számítási módszerrel – emlékeztetett. Hirdetés A nyugdíjpénztár elnöke arról is beszélt, hogy

2027. január elsejétől emelkednek a nyugdíjak,

az emelés mértékéről azonban még nem született döntés. Mint mondta, a pénzügyminisztériummal közösen vizsgálják, hogy milyen mértékű indexálás finanszírozható fenntartható módon.

A nyugdíjkorhatárról szólva kijelentette, hogy 2035-ig nem emelik 65 év fölé.