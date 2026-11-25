A képviselőház szerdán jóváhagyta egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását, amelynek feladata annak tisztázása, hogy Ilie Bolojan volt miniszterelnök hogyan és milyen célokra vette igénybe a kormányőrség (SPP) szolgálatait.

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A bizottság létrehozásáról szóló határozattervezetet 146 támogató és 98 ellenszavazattal, nyolc tartózkodás mellett fogadták el. Öt képviselő nem szavazott – adta hírül az Agerpres .

A testület feladata tisztázni, milyen jogalapon és milyen mértékű személyi védelmet biztosított a SPP a volt kormányfőnek a lánya november 14-i nagyváradi esküvőjén.

Azt is megvizsgálják, hogy milyen feltételekkel lehetett igénybe venni a szolgálat személyzetét és járműveit egy magánrendezvény alkalmával.

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A bizottságnak a szolgálati dokumentumok és egyéb nyilvántartások alapján azt is tisztáznia kell, hogy a Bolojan személyi védelmét ellátó egység milyen utakra használta az esküvő kapcsán a szolgálati gépkocsit. Ellenőrzik, hogy

szállítottak-e vendégeket a nagyváradi repülőtérről,

milyen céllal és hová utaztak a járművel,

illetve hogy Bolojan is a gépkocsiban ült-e.

A testület ülései nyilvánosak lesznek.

A bizottság jogosult meghallgatásokat tartani, valamint bekérni a vizsgálathoz szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat a hatóságoktól és az állami intézményektől, valamint más köz- és magánjogi szervezetektől, illetve magánszemélyektől.

A vizsgálóbizottság megbízatása akkor ér véget, amikor a képviselőház plénuma döntést hoz a testület jelentéséről.