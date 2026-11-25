Fotó: Haáz Vince
A képviselőház szerdán jóváhagyta egy parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását, amelynek feladata annak tisztázása, hogy Ilie Bolojan volt miniszterelnök hogyan és milyen célokra vette igénybe a kormányőrség (SPP) szolgálatait.
A bizottság létrehozásáról szóló határozattervezetet 146 támogató és 98 ellenszavazattal, nyolc tartózkodás mellett fogadták el. Öt képviselő nem szavazott – adta hírül az Agerpres.
Azt is megvizsgálják, hogy milyen feltételekkel lehetett igénybe venni a szolgálat személyzetét és járműveit egy magánrendezvény alkalmával.
A bizottságnak a szolgálati dokumentumok és egyéb nyilvántartások alapján azt is tisztáznia kell, hogy a Bolojan személyi védelmét ellátó egység milyen utakra használta az esküvő kapcsán a szolgálati gépkocsit. Ellenőrzik, hogy
szállítottak-e vendégeket a nagyváradi repülőtérről,
milyen céllal és hová utaztak a járművel,
illetve hogy Bolojan is a gépkocsiban ült-e.
A testület ülései nyilvánosak lesznek.
A bizottság jogosult meghallgatásokat tartani, valamint bekérni a vizsgálathoz szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat a hatóságoktól és az állami intézményektől, valamint más köz- és magánjogi szervezetektől, illetve magánszemélyektől.
A vizsgálóbizottság megbízatása akkor ér véget, amikor a képviselőház plénuma döntést hoz a testület jelentéséről.
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