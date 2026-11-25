Sűrű havazás lepte meg kedden több Székelyföldi település lakóit / Képünk illusztráció

Bár egyelőre nem mértek rendkívüli hideget, fagyosan indult a szerda reggel Székelyföldön: a térség valamennyi vizsgált településén fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

Székelyhon 2026. november 25., 09:562026. november 25., 09:56

Székelyföld magasabban fekvő területein már hétfőn havazott, kedden pedig az alacsonyabban fekvő vidékeken is több helyen sűrűn hullott a hó. Úgy tűnik az egy nappal korábbi hónak nem kell elolvadnia szerdán sem, hiszen az Országos Meteorológiai Szolgálat hőtérképe szerint

Székelyföld-szerte mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála

a korareggeli órákban. Csíkszeredában mínusz 3,1 Celsius-fokot, Gyergyóalfaluban mínusz 3,2 Celsius-fokot, Kézdivásárhelyen mínusz 2,6 fokot, Sepsiszentgyörgyön mínusz 1,8 fokot, Székelyudvarhelyen mínusz 2,1 fokot, Marosvásárhelyen pedig mínusz 2,2 fokot mértek szerda hajnalban. Hirdetés Bár a hőmérsékleti értékek még nem számítanak szélsőségesnek, a havazással és a fagyos reggelekkel egyre inkább téliesre fordul az időjárás Székelyföldön, amit az autóval közlekedőknek is érdemes szem előtt tartani: a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint csütörtökön hajnali 2 órától pénteken 10 óráig

havesesőre, hóréteg kialakulására, hófúvásra és jegesedésre kell számítani.