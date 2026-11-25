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Fotó: Olti Angyalka
Több órán át szünetel az áramszolgáltatás, illetve a közúti forgalom szerdán a székelyudvarhelyi Solymossy utcában az ott zajló munkálatok miatt.
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 25-én, szerdán 9 és 13 óra között a Solymossy utcában – tájékoztatott a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.
Ugyanebben az időszakban
mivel az ott zajló munkálatok veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.
A városháza arra kéri a gépkocsivezetőket, hogy az érintett időszakban lehetőség szerint válasszanak más útvonalat.
Hetvennégy árus kínálja portékáit a hétvégén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi parkban, ahol vasárnap az első adventi gyertyát is meggyújtják. A további gyertyagyújtásoknak más-más városrészek adnak otthont.
Erdély Bálint Előd fotográfiai életútjának válogatott alkotásaiból nyílik kiállítás november 25-én, szerdán 18 órától Székelyudvarhelyen, a Riverside Parkban.
Téli arcát mutatja Székelyudvarhely: a keddi havazás nyomán fehérbe borult a város. A havas városképet fotókon mutatjuk.
Csúszós úttestre és lassú haladásra kell számítaniuk az autósoknak kedden a 13A jelzésű országúton, Farkaslaka és Korond között. A közlekedést az útmunkálatok is nehezítik.
Ismét megszervezik a hagyományos Szent András-vásárt Szentegyházán november 28-án, szombaton. Az állatok adásvételével egybekötött eseménynek a papkúti vásártér ad otthont.
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Körülbelül száz szénabála gyulladt ki szombaton este Farcádon, a tűzoltók mostanra megfékezték a lángok terjedését – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
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Négy, az 1918. december 1. utcában lévő tömbház energetikai felújításának értékbecslését módosították pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Még egy hasonló pályázat folyamatban van, de újabbakat 2028-ig már nem adhatnak le.
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