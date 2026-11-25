Több órán át szünetel az áramszolgáltatás, illetve a közúti forgalom szerdán a székelyudvarhelyi Solymossy utcában az ott zajló munkálatok miatt.

Székelyhon 2026. november 25., 08:242026. november 25., 08:24

Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 25-én, szerdán 9 és 13 óra között a Solymossy utcában – tájékoztatott a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Hirdetés Ugyanebben az időszakban

az utcát a közúti forgalom előtt is lezárják,