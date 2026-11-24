Rövid időn belül sűrű havazás lepte meg a székelyudvarhelyieket kedd délután: az autós közlekedés erre az időre lelassult. A sűrű havazás végül nem tartott sokáig, az úttestről is viszonylag gyorsan felolvadt a hó, így ismét zavartalanul haladhat a forgalom.

A hóesés leglátványosabb pillanatait fotókon mutatjuk.