Csúszós úttestre és lassú haladásra kell számítaniuk az autósoknak kedden a 13A jelzésű országúton, Farkaslaka és Korond között. A közlekedést az útmunkálatok is nehezítik.

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Fokozott óvatossággal érdemes közlekedni a Kalonda-tetőn, ahol a csúszós úttest miatt

A kedvezőtlen útviszonyokra az arra közlekedő sofőrök a Waze navigációs alkalmazásban, valamint a Udvarhelyszéki Közlekedési Infó Facebook-csoportban is felhívták a figyelmet. A Farkaslaka és Korond közötti útszakaszon zajló munkálatok tovább nehezítik a közlekedést.

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Az arra utazóknak érdemes a megszokottnál hosszabb menetidővel számolniuk, mérsékelniük a sebességet és nagyobb követési távolságot tartaniuk.