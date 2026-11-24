Alkotmányellenesnek nyilvánította kedden az alkotmánybíróság azt a törvényi rendelkezést, amely lehetővé tette, hogy a határozott időre alkalmazott pedagógusok egy korábbi versenyvizsgán elért eredményük alapján határozatlan időre szóló kinevezést kapjanak abban a tanintézetben, ahol dolgoznak.

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A testület egyhangú döntéssel adott helyt az alkotmányossági kifogásnak, és megállapította, hogy az oktatási törvény 253. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezés ellentétes az alkotmány előírásaival.

A szabályozás szerint azok a határozott időre alkalmazott pedagógusok, akik az előző hat évben legalább 7-es osztályzatot értek el egy tanári állások betöltésére szervezett versenyvizsgán, határozatlan időre szóló kinevezést kaphattak a munkahelyükön, anélkül, hogy ismét részt kellett volna venniük az általános versenyvizsgán – írja az Agerpres hírügynökség.

Az alkotmánybíróság szerint