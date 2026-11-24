Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő vállalások határidejének előrehozatalát kéri majd a magyar miniszterelnök az ukrán államfőtől keddi megbeszélésükön.
Magyar Péter útban Kárpátaljára töltött fel videót a Facebook-oldalára, amelyben elmondta: a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy Ukrajna vállalja a kárpátaljai magyarság alapvető emberi jogainak visszaadását.
„Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait” – fogalmazott. Hozzátette,
A miniszterelnök közölte, útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri; Kárpátalján találkoznak a magyar közösség vezetőivel és „magyar testvéreinkkel” – számolt be az MTI.
Több településre és magyar vonatkozású intézménybe látogatnak el, több fontos tárgyalást folytatnak, majd hazafelé magyar családokat keresnek fel – közölte a kormányfő, emlékeztetve: 2015 óta nem járt Kárpátalján magyar miniszterelnök.
A politikus kifejtette, azt kéri Volodimir Zelenszkijtől, hogy
Azt is kérni fogja, hogy Ukrajna engedélyezze a magyar nemzeti szimbólumok használatát, például a nemzeti ünnepeken.
Magyar Péter egyszerű kérésnek nevezte, hogy ne csak külföldiek kérhessenek magyar nyelven idegenvezetést Kárpátalján, például a munkácsi várnál, hanem a Kárpátalján élő magyarok is.
– fogalmazott a miniszterelnök.
Kárpátaljára utazik kedden Magyar Péter miniszterelnök, ahol tárgyal Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével, és találkozik a magyar közösség vezetőivel.
A politikus úgy folytatta, hogy elviszi a magyar nép szolidaritását és üzenetét mind a kárpátaljai magyaroknak, mind Ukrajna népének,
Közölte azt is, hogy humanitárius segítséget is visznek Ukrajnának és a kárpátaljai magyaroknak.
A miniszterelnök megemlítette, hogy bár többször jelentkezik majd beszámolóval kedden, azok nem élő videók lesznek, mert biztonsági okokból ezt nem teheti meg, és nem is közölheti előre, mely településeken lesznek a találkozók.
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