A kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő vállalások határidejének előrehozatalát kéri majd a magyar miniszterelnök az ukrán államfőtől keddi megbeszélésükön.

Székelyhon 2026. november 24., 14:262026. november 24., 14:26

Magyar Péter útban Kárpátaljára töltött fel videót a Facebook-oldalára, amelyben elmondta: a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy Ukrajna vállalja a kárpátaljai magyarság alapvető emberi jogainak visszaadását. Hirdetés „Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait” – fogalmazott. Hozzátette,

azt fogja kérni Volodimir Zelenszkijtől, hozzák előre vállalásaik határidejét, hogy minél gyorsabban teljesüljenek azok.

A miniszterelnök közölte, útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri; Kárpátalján találkoznak a magyar közösség vezetőivel és „magyar testvéreinkkel” – számolt be az MTI. Több településre és magyar vonatkozású intézménybe látogatnak el, több fontos tárgyalást folytatnak, majd hazafelé magyar családokat keresnek fel – közölte a kormányfő, emlékeztetve: 2015 óta nem járt Kárpátalján magyar miniszterelnök. A politikus kifejtette, azt kéri Volodimir Zelenszkijtől, hogy

már idén, de legkésőbb jövő év elején engedélyezze Ukrajna a magyar anyanyelv használatát például a kórházi ellátások során, a szociális otthonokban, az idősek otthonában és a sporteseményeken.

Azt is kérni fogja, hogy Ukrajna engedélyezze a magyar nemzeti szimbólumok használatát, például a nemzeti ünnepeken. Magyar Péter egyszerű kérésnek nevezte, hogy ne csak külföldiek kérhessenek magyar nyelven idegenvezetést Kárpátalján, például a munkácsi várnál, hanem a Kárpátalján élő magyarok is.

Remélem, hogy eredményesek lesznek ezek a tárgyalások, szerintem történelmi nap ez, és jó lehetőség arra, hogy új alapokra helyezzük az ukrán-magyar kapcsolatokat, és mint a többi szomszédunkkal, visszaépüljön a bizalom”

– fogalmazott a miniszterelnök. korábban írtuk Kárpátaljára utazik Magyar Péter, Zelenszkijjel is tárgyal Kárpátaljára utazik kedden Magyar Péter miniszterelnök, ahol tárgyal Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével, és találkozik a magyar közösség vezetőivel. A politikus úgy folytatta, hogy elviszi a magyar nép szolidaritását és üzenetét mind a kárpátaljai magyaroknak, mind Ukrajna népének,

Ukrajna mellett állunk az orosz agresszorral szemben”.