A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformját előkészítő munkacsoport koordinátora, Dragoș Benea hétfőn kijelentette: az egyik felvetés szerint Romániát nyolc nagy megyére lehetne felosztani a jelenlegi fejlesztési régiók határait követve, de egyelőre nincs végleges forgatókönyv.

Székelyhon 2026. november 23., 17:032026. november 23., 17:03 2026. november 23., 17:212026. november 23., 17:21

A politikus a képviselőház közigazgatási bizottságának ülése után a sajtónak elmondta, hogy szerinte nyolc megye túl kevés lenne, ezért 8 és 15 közötti számot tart elképzelhetőnek.

Az közigazgatási átszervezés egyik lehetséges szempontja az lenne, hogy a megyék lakossága megközelítse az egymillió főt.

„Ha földrajzi beosztásról beszélünk, az egyik javaslat az, hogy legyen nyolc nagy megye, nagyjából a jelenlegi fejlesztési régiók térképét követve. (...) Szerintem nyolc kevés, de a demográfiai szempontot is figyelembe véve 8 és 15 közötti számú, körülbelül egymillió lakosú megyén már érdemes gondolkodni” – idézi a politikust az Agerpres hírügynökség. A PSD politikusa hangsúlyozta, hogy egyelőre csak lehetséges változatokról folyik vita, és a következő négy-öt hónap egyeztetései dönthetik el, milyen formát ölt a reform. Benea szerint

az átszervezéshez szükséges jogszabályokat legkésőbb egy évvel a 2028-as önkormányzati választások előtt el kell fogadni.

Arra is hivatkozott, hogy 2028-ban kezdődik az Európai Unió következő többéves pénzügyi keretéhez kapcsolódó új finanszírozási ciklus.

Ha lekéssük a 2028-as vonatot, a következő 2032-ben jön

– jelentette ki. A politikus elismerte, hogy jelenleg két párhuzamos kezdeményezés fut: a fejlesztési minisztérium önkéntes település-összevonásokról szóló sürgősségirendelet-tervezete

és a PSD átfogóbb területi-közigazgatási reformja. Szerinte kommunikációs szempontból a két folyamat „kannibalizálja egymást”, de nem versengenek egymással, és várhatóan március-áprilisban találkoznak. Hirdetés A fejlesztési minisztérium tervezetét egyfajta tesztnek nevezte, amely megmutathatja, mekkora támogatottsága van az önkéntes összevonásoknak. A politikus arra számít, hogy a reform ellenállást vált ki a pártokon belül, különösen az összevonással érintett községek polgármesterei körében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a PSD végig akarja vinni a folyamatot.

Benea beszélt arról is, hogy az átszervezés során nem feltétlenül maguk a megyék szűnnének meg, hanem egyes megyei tanácsok, valamint az ezekhez kapcsolódó elnöki, alelnöki és tanácsosi tisztségek tűnhetnének el. Az önkéntesen összevonuló településeknek járó adókedvezményről azt nyilatkozta, hogy értelmezése szerint az ingatlanadók 50 százalékos csökkentése 2029-től lépne életbe. Társadalmi hatása a NATO- és az európai uniós csatlakozáshoz mérhető A területi-közigazgatási átszervezés valódi országos jelentőségű célkitűzéssé válhat, amelynek társadalmi hatása a NATO- és az európai uniós csatlakozáshoz mérhető – jelentette még ki hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) alelnöke, Dragoș Benea európai parlamenti képviselő. A reformot előkészítő munkacsoport koordinátora a képviselőház közigazgatási bizottságának vitáján közölte: azt fogja javasolni a fejlesztési minisztériumnak, hogy a jövő évi költségvetésben különítsenek el pénzt az átszervezésben részt vevő községek számára. Becslése szerint

egy-egy összevonás 100–150 ezer eurót igényelhet a dokumentumforgalom digitalizálására, az iratok elektronikus archiválására és az adóügyi adatok átvitelére.

„Önkormányzatokat akarunk összevonni, nem falvakat megszüntetni. A közösségeket egy nagyobb közigazgatási kapacitású és gazdaságilag fenntartható önkormányzat köré szerveznénk” – nyilatkozta a politikus.

A nagyvárosi tömegközlekedés, köztisztasági és más közszolgáltatások már most is túlnyúlnak a közigazgatási határokon. Képünk illusztráció Fotó: Haáz Vince

Benea szerint a romániai városok 55 százaléka már nem éri el a törvényben előírt népességi küszöböt. Százhúsz városnak kevesebb mint 10 ezer, közülük 38-nak 5000-nél is kevesebb lakosa van. Mintegy 1500 község lakossága nem éri el a 3000 főt, és ezek felének 2014 óta egyetlen uniós finanszírozási szerződése sem volt. A PSD politikusa szerint az érintett városok vagy a környező községekkel egyesülhetnének, vagy visszaminősíthetnék őket községgé. A metropolisz-övezetek kérdése Benea a nagyvárosok körüli községek helyzetét is rendezné. Szerinte ezek közül több gyakorlatilag a megyeszékhelyek alvótelepülésévé vált, miközben a nagyvárosi tömegközlekedés, köztisztasági és más közszolgáltatások már túlnyúlnak a közigazgatási határokon. Ezeket a településeket közös fejlesztési térségbe szervezné. Az európai parlamenti képviselő úgy vélte, hogy a 250–300 ezer lakosú megyék egy részének nem lesz elegendő pénzügyi kapacitása megfelelni az Európai Unió következő többéves pénzügyi keretéhez kapcsolódó követelményeknek, illetve előteremteni az uniós beruházások várhatóan növekvő önrészét. Benea hat szempontot javasolt az önkormányzatok fenntarthatóságának értékelésére: a népességet és a demográfiai folyamatokat,

a gazdasági fenntarthatóságot,

a közigazgatási kapacitást,

az összeköttetéseket,

az elérhetőséget

és a helyi közszolgáltatásokat. Ezek alapján pontozásos rendszerrel dolgoznák ki megyei szinten az átszervezési javaslatokat, hozzávetőleg 3000 fős lakossági küszöbből kiindulva. A PSD politikusa szerint az átszervezés csökkentheti az önkormányzatok működési költségeit, és javíthatja egyebek mellett az út- és iskolai infrastruktúrát, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a víz- és gázhálózatokat. Országos népszavazás lesz? Benea a képviselőház közigazgatási bizottságának vitája után azt mondta: több száz vagy akár több ezer helyi népszavazás jelentős költségekkel járna és lassíthatná az átszervezést. „A helyi népszavazások olimpiája végleg megakaszthatja ezt a reformot” – jelentette ki. A politikus szerint az országos népszavazást 2027 tavaszán lehetne megtartani, de ismét hangsúlyozta, hogy ezt nem eldöntött forgatókönyvként, hanem lehetőségként vetette fel. Benea arra is kitért, hogy

ha egy ilyen országos népszavazáson a választók elutasítanák a területi-közigazgatási reformot, akkor az ő megítélése szerint a kérdést le kellene venni a napirendről.