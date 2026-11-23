Fotó: Olti Angyalka
A székelyföldi települések önkéntes, közös közigazgatási egységbe szerveződését indítványozza az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a Romániában tervezett közigazgatási reform kapcsán. Az erdélyi magyar párt csak olyan reformot támogat, amely tiszteletben tartja a történelmi régiókat, a helyi közösségek hagyományait, valamint a településeket összekötő valós gazdasági és társadalmi kapcsolatokat – írta hétfői közleményében az EMSZ.
2026. november 23., 15:232026. november 23., 15:23
2026. november 23., 17:012026. november 23., 17:01
Az EMSZ országos elnöksége szerint önkormányzati képviselői határozattervezetet terjesztenek a Hargita megyei önkormányzat elé, melyben indítványozzák, hogy a testület
A párt ennek előkészítéséhez egyeztetést javasol Kovászna és Maros megye önkormányzatával, valamint az érintett települések képviselőivel, továbbá a szükséges romániai jogszabályi feltételek megteremtését is kezdeményezi – írták.
„Célunk, hogy Székelyföld közigazgatási egységének és önrendelkezésének igénye konkrét önkormányzati javaslatként jelenjen meg az országos reformvitában” – fogalmazott az EMSZ az MTI szerint.
A párt szerint az önkormányzati kezdeményezés az egyeztetés és az előkészítés elindítását szolgálja.
– tették hozzá.
Az EMSZ szerint a kérdést a közigazgatási reform előkészületei teszik aktuálissá. A fejlesztési minisztérium november 20-án közvitára bocsátotta az önkéntes település-összevonásokat szabályozó tervezetét, a kormány pedig megkezdte a községek, városok és megyék átszervezési lehetőségeinek intézményes vizsgálatát.
Példaként említik, hogy erre válaszul a munténiai Ialomița és Călărași megye vezetői már bejelentették: kezdeményezik a két megye önkéntes összevonásának előkészítését.
– írták.
Rámutatnak: a párt a vitában épít jogelődjének, az Erdélyi Magyar Néppártnak a szakértők bevonásával kidolgozott javaslatára is, amelyet 2013-ban mutattak be. Ez országosan tizenkét régióval és három metropoliszrégióval számolt. Erdélyben a Bánság, a Partium, Észak-Erdély, Dél-Erdély és Székelyföld alkotott volna egy-egy külön régiót, Brassó és térsége külön metropoliszrégió lett volna.
a Partiumnak sajátos, a többnyelvűséget biztosító jogállást szánt. A koncepció lényege a tényleges önkormányzatiság megvalósítása volt, vagyis hogy a térségek kapjanak érdemi döntési jogköröket, minél több döntés szülessen helyben, és ezek az alapelvek ma is irányadók – írták.
„A közigazgatási határok kialakításakor figyelembe kell venni a közös történelmet, a kulturális és nyelvi kötődéseket, valamint azt is, hogy az emberek hová járnak dolgozni, tanulni, orvoshoz, és mely településekkel tartanak fenn mindennapi kapcsolatot. Az új egységek működőképességét nyilvános szakmai és pénzügyi vizsgálatokkal kell megalapozni” – tették hozzá.
ha ezt történelmi kötődéseik, mindennapi kapcsolataik és lakóik szabadon kinyilvánított akarata indokolja.
Álláspontjuk szerint az önkéntességnek a teljes átszervezési folyamatban érvényesülnie kell, és minden érintett közösség számára biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a helyi népszavazás lehetőségét.
– írták. Kérik az érintett önkormányzatokat és a romániai magyar politikai szervezeteket: képviseljék együtt a történelmi régiókra, az önkéntességre és a helyi döntésekre épülő reformot – tették hozzá.
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