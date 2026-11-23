Egy 36 éves csíkkozmási férfi berohant a pályára egy vasárnapi labdarúgó-mérkőzés közben, és egy szúró-vágó eszközzel fenyegette meg az egyik játékost. A rendőrök 24 órára őrizetbe vették.

Székelyhon 2026. november 23., 14:292026. november 23., 14:29

Futballmeccs közben egy 36 éves, csíkkozmási férfi a gyanú szerint egy szúró-vágó eszközzel a birtokában lépett a pályára, ahol

erőszakkal fenyegette meg az egyik csapat 31 éves játékosát

vasárnap 13 óra körül – tájékoztatott a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Magatartásával a közrendet és a köznyugalmat is megzavarta. Hirdetés A férfit a csíkszeredai rendőrök előállították és kihallgatták, majd az összegyűjtött bizonyítékok alapján

24 órára őrizetbe vették.