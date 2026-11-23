A belföldi turizmust ösztönző új adókedvezmény a civil szervezetek támogatásait veszélyeztetheti – figyelmeztet a Concordia Munkáltatói Szövetség. A tervezet szerint a cégek 1600 lej értékű üdülési utalványokat vonhatnának le a nyereségadójukból.

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Nem tartja méltányosnak a vállalatoknak szánt új üdülésiutalvány-kedvezményt a Concordia Munkáltatói Szövetség. A szervezet szerint a tervezett intézkedés nemcsak a munkavállalók között teremtene egyenlőtlenséget, hanem a civil szervezetek által működtetett szociális szolgáltatások finanszírozását is veszélyeztetné – számol be az Agerpres. A törvénytervezet értelmében a cégek legfeljebb 1600 lej értékű, kizárólag Romániában felhasználható üdülési utalványokat vonhatnának le a nyereségadójukból.

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A Concordia nem a belföldi turizmus ösztönzését kifogásolja, hanem azt, hogy