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Fotó: Borbély Fanni
A belföldi turizmust ösztönző új adókedvezmény a civil szervezetek támogatásait veszélyeztetheti – figyelmeztet a Concordia Munkáltatói Szövetség. A tervezet szerint a cégek 1600 lej értékű üdülési utalványokat vonhatnának le a nyereségadójukból.
Nem tartja méltányosnak a vállalatoknak szánt új üdülésiutalvány-kedvezményt a Concordia Munkáltatói Szövetség. A szervezet szerint a tervezett intézkedés nemcsak a munkavállalók között teremtene egyenlőtlenséget, hanem a civil szervezetek által működtetett szociális szolgáltatások finanszírozását is veszélyeztetné – számol be az Agerpres. A törvénytervezet értelmében a cégek legfeljebb 1600 lej értékű, kizárólag Romániában felhasználható üdülési utalványokat vonhatnának le a nyereségadójukból.
A Concordia nem a belföldi turizmus ösztönzését kifogásolja, hanem azt, hogy
A munkáltatói szövetség szerint az intézkedés ráadásul nem minden alkalmazottnak kedvezne: elsősorban a nyereséges vállalatok dolgozói juthatnának üdülési utalványhoz, miközben
A Concordia arra is felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályozás szerint egy 1600 lejes üdülési utalvány körülbelül 256 lejjel csökkenti a vállalat nyereségadóját. A tervezett változtatással viszont ugyanekkora összeggel kevesebb adót kellene fizetnie a cégnek, vagyis
A szervezet szerint ez a civil szféra támogatásainak rovására történhetne. A vállalatok ugyanis jelenleg ebből az adókeretből finanszíroznak többek között egészségügyi, oktatási, gyermekeket és családokat segítő, valamint hátrányos helyzetű közösségeket támogató programokat. A Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Civil Szervezetek Szövetségének (FONSS) adatai szerint
A Concordia úgy véli, hogy a tervezet elfogadása esetén ezek a szolgáltatások elveszíthetnék finanszírozásuk egy részét, a kieső támogatások pótlása pedig végső soron az államra hárulna. A munkáltatói szövetség ezért a törvénytervezet visszavonását és
amely nem a civil szervezeteknek szánt adókedvezményeket csökkentené.
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