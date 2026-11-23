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Fotó: Veres Nándor
Megszólalnak a légvédelmi szirénák Sepsiszentgyörgyön november 24-én, kedden 13 órától és óvóhelyekre menekülést is szimulálnak a gyakorlat során.
2026. november 23., 09:492026. november 23., 09:49
2026. november 23., 09:502026. november 23., 09:50
A felkészítő gyakorlat a Stadion utca 24. szám alatti tömbház környékén lesz, megszólaltatják a légvédelmi szirénákat, így a lakók a légiriadó és a riadó vége jelzéseket is hallhatják. Emellett szimulálják a levonulást a tömbház alagsorában található óvóhelyre, és ellenőrzik annak felszereltségét is – közli Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala. Hangsúlyozzák, hogy
ezért arra kérik a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat.
A környéken élőket ugyanakkor arra biztatják, hogy aktívan vegyenek részt a gyakorlaton, és kövessék a helyszínen tartózkodó hatóságok utasításait.
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