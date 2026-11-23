Megszólalnak a légvédelmi szirénák Sepsiszentgyörgyön november 24-én, kedden 13 órától és óvóhelyekre menekülést is szimulálnak a gyakorlat során.

Székelyhon 2026. november 23., 09:492026. november 23., 09:49 2026. november 23., 09:502026. november 23., 09:50

A felkészítő gyakorlat a Stadion utca 24. szám alatti tömbház környékén lesz, megszólaltatják a légvédelmi szirénákat, így a lakók a légiriadó és a riadó vége jelzéseket is hallhatják. Emellett szimulálják a levonulást a tömbház alagsorában található óvóhelyre, és ellenőrzik annak felszereltségét is – közli Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala. Hangsúlyozzák, hogy

gyakorlatról és a jelzőrendszerek teszteléséről van szó,