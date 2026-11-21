Fotó: Antal Árpád Facebook-oldala
Medvebocs tévedt be az épülő szépmezői óvodába, az esetről videófelvételt osztott meg Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
2026. november 21., 19:202026. november 21., 19:20
2026. november 21., 19:232026. november 21., 19:23
A majdani szépmezői óvoda épülő falai által közrezárt részre tévedt be egy medvebocs, az állatot többen is szemügyre vették, fotózták és videózták. Az Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester által közzétett felvételen az is hallható, amint az egyik szemtanú szerint az állat „erősen meg van ijedve az emberektől”.
A városvezető bejegyzése szerint a medvebocs végül távozott és nem ért senkit bántódás. „Ezek után valószínű Brumi Ovi lesz az új intézmény neve” – tekintett előre a polgármester.
Korábbi információink szerint a szépmezői lakónegyedben húsz gyermek számára épül óvoda.
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