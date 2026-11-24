Igazi tél van már Hargitafürdőn, és ez az időjárás a sípályák üzemeltetőjének is kedvez. Az előkészületek már javában tartanak az idény megkezdése előtt, csak az időjáráson múlik, hogy tavalyhoz képest korábban lehessen sízni a pályákon.

Kovács Attila 2026. november 24., 12:582026. november 24., 12:58

Kedden nemcsak a hegyekben, hanem a völgyekben is havazott, ráadásul az átlagtól eltérően Hargitafürdőn jóval hidegebb volt az idő, mint például Csíkszeredában. Ezt Kelemen Árpád, a hargitafürdői sípályákat működtető Hargita Ski Resort illetékese is elégedetten nyugtázta, amikor arról érdeklődtünk, hogy készülnek-e már a közeledő síidényre. korábban írtuk Enyhe telek, súlyos veszteségek: megsínyli a hegyvidéki turizmus a rövidülő síszezont A szokatlanul enyhe időjárás miatt Székelyföldön a téli síszezon idén két-három hetes csúszásban van a tavalyi évhez képest. A tartós fagyok hiánya miatt a hóágyúzás sem hatékony, ami komoly gazdasági kockázatot jelent a hegyvidéki turizmus egészére. Tavaly az enyhe decemberi időjárás miatt csak január elsején tudták sízésre alkalmassá tenni a pályákat, ezúttal viszont, ha a lehűlés és a csapadék tartósabb marad,

már akár két hét múlva is el lehet indítani a felvonókat

– vélekedett Kelemen. Mint elmondta, az előkészületek javában tartanak, igyekeznek a leggyorsabban megfelelő állapotba hozni a sípályákat. Jelenleg már leellenőrizték a felvonókat, a működtetéshez szükséges vonóelemeket, a hótaposó gépeket üzemanyaggal töltik fel, előkészítve a ezeket a beindításra. Hirdetés Sajnálják, ami a Madarasi-Hargita kapcsán zajlik Kérdésünkre arra is kitért, hogy a felvonók használatáért fizetendő árak minden bizonnyal változni fognak a tavalyhoz viszonyítva, tekintettel az üzemanyagok és más termékek árának emelkedésére, de

ennek mértékéről még nem rendelkeznek pontos információkkal.

Megkérdeztük azt is, amennyiben a Madarasi-Hargitán mégis elmarad a sípályák beindítása a területtulajdonos és a bérlők közti vita miatt, számítanak-e arra, hogy az eddiginél többen választják Hargitafürdőt sízésre. korábban írtuk Szinte lehetetlen feljutni Hargitafürdőre Aki nem indult útnak időben – a kora délelőtti órákban – Hargitafürdőre, az sízés, hódeszkázás, szánkózás vagy kikapcsolódás, séta helyett tumultusra, forgalmi fennakadásra, várakozásra számíthat. Így volt ez a napokban, és ez várható egészen keddig. Az illetékes azt mondta, nagyon sajnálják azt, ami a Madarasi-Hargita kapcsán történik, és

ha ott nem lehet majd sízni, akkor várhatóan többen jönnek Hargitafürdőre, ami viszont növeli ott a zsúfoltságot.