Fotó: Brassó megyei tűzoltóság
Büntetőeljárás indult a Brassópojánán a hétvégén bekövetkezett szállodatűz ügyében - jelentette be kedden a Brassó megyei rendőrség.
A közlemény szerint a brassói ügyészség gondatlanságból elkövetett rongálás gyanújával nyomoz.
A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit és a tűz keletkezésének okát – írja az Agerpres.
A tüzet kedd hajnalra sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak egy 36 órás bevetés nyomán. A lángok mintegy 3000 négyzetméteren pusztítottak, a szálloda manzárdja és felső három emelete teljesen leégett. Személyi sérülés nem történt, az épületből 150 személyt evakuáltak a tűz kitörésekor.
A tűzoltóknak 36 órás bevetés után sikerült keddre virradóan eloltaniuk a brassópojánai szállodában kiütött tüzet.
Elbukott a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló kompromisszumos javaslat, amely vidéken havi 21,14 lejért két elszállítást biztosított volna. Bíró Barna Botond provokációt sejt a döntés mögött.
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Fehérbe öltözött a Madarasi-Hargita, és a webkamerák képei szerint nemcsak hétfőn, hanem kedden is havazott a hegyen, a síszezon indulása mégis bizonytalan. A kedvező időjárás ellenére továbbra sem tudni, megnyithatnak-e a pályák.
A tűzoltóknak 36 órás bevetés után sikerült keddre virradóan eloltaniuk a brassópojánai szállodában kiütött tüzet.
Súlyos közúti baleset történt hétfőn este Suceava megyében, amelynek következtében egy 70 év körüli férfi életét vesztette. Az előzetes információk szerint egy juhászt üthetett el egy személygépkocsi.
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