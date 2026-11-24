Büntetőeljárás indult a Brassópojánán a hétvégén bekövetkezett szállodatűz ügyében - jelentette be kedden a Brassó megyei rendőrség.

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A közlemény szerint a brassói ügyészség gondatlanságból elkövetett rongálás gyanújával nyomoz.

A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit és a tűz keletkezésének okát – írja az Agerpres.

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A tüzet kedd hajnalra sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak egy 36 órás bevetés nyomán. A lángok mintegy 3000 négyzetméteren pusztítottak, a szálloda manzárdja és felső három emelete teljesen leégett. Személyi sérülés nem történt, az épületből 150 személyt evakuáltak a tűz kitörésekor.