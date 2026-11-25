Kelemen Hunor szerint súlyos hiányosság, hogy Nicușor Dan államfő mindmáig nem tette közzé a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének körülményeit tisztázó jelentést. Az RMDSZ elnöke szerint ezzel az AUR politikai előnyhöz jutott.

Székelyhon 2026. november 25., 10:232026. november 25., 10:23

Kelement az Adevărul live kedd esti műsorában kérdezték arról, hogy másfél évvel a 2025-ös elnökválasztás után miként értékeli Nicușor Dan tevékenységét és mit ró fel neki. „Sok mindent felróhatnék neki, de sok mindent támogathatnék is: sikerült Romániát jó irányba terelnie. Persze, ha mindenképp kifogásolnom kell valamit,

egyetlen komolyabb szemrehányásom van: a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítéséről szóló jelentés hiánya

– fogalmazott Kelemen. Hozzátette: ez továbbra is nagy gond, és még súlyosabbá vált azzal, hogy az AUR bemutatta erről jelentését. Súlyos az elnöki hivatal részéről, hogy nem tett közzé egy jelentést arról, mi történt akkor. Egyrészt az emberek mindenféle összeesküvés-elméleteket gyártanak arról, hogy mi is történt, másrészt megrendült a bizalmuk az állami intézményekben – mutatott rá Kelemen. Hirdetés Véleménye szerint George Simionnak ebből a szempontból előnye van, mert a AUR bemutatott egy jelentést, és bárki bármilyen jelentéssel vagy érvekkel áll majd elő,

az emberek mindent a Simion jelentéséhez fognak viszonyítani, bár az csak egy politikai indíttatású jelentés.

„Ez Simion politikai újrapozicionálási kampányának a része volt. Tehát nem hangzottak el új információk, új érvek, de Nicușor Dan államfőnek már rég elő kellett volna állnia egy jelentéssel. Tehát igen, ez valódi probléma”– mondta az RMDSZ elnöke. Nicușor Dannal kapcsolatban Kelemen még emlékeztetett, hogy

ő az első olyan elnök, aki párttámogatottság nélkül nyerte meg a választásokat.

„Egy párton kívüli elnök számára természetesen rengeteg olyan probléma merül fel, amelyet idővel valahogyan meg kell oldani, hiszen egy államfőnek vannak prioritásai, van egy terve. Ezen prioritások nagy többségét, legyen szó védelemről, nemzetbiztonságról vagy külpolitikáról, ami az alkotmány szerint az elnök hatáskörébe tartozik,

a parlament nélkül, egy párt támogatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Így hát talált egy olyan megoldást, amely sokak számára meglehetősen furcsa: hogy a PSD támogatására számíthasson” – magyarázta. Kelemen Hunor ebben az összefüggésben úgy véli, hogy Nicușor Dan államfő hideg fejjel számol és pragmatikusan gondolkodik.

Párt nélküli államelnökként Dannak partnerre volt szüksége, és megoldást keresett