Fotó: Haáz Vince
A képviselőház plénuma szerdán elfogadta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 71 képviselője által Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt.
2026. november 25., 13:092026. november 25., 13:09
2026. november 25., 13:282026. november 25., 13:28
Az indítvány elfogadása mellett 154, ellene 91 képviselő voksolt, 17-en tartózkodtak, 6 képviselő pedig nem szavazott – számolt be az Agerpres.
Az indítvány vitáján Ana-Smaranda Rinder szociáldemokrata képviselő hangsúlyozta, hogy a PSD törvényhozói az indítvány elfogadása ellen fognak szavazni, és a párt továbbra is támogatja mandátumában az egészségügyi minisztert.
Diana Buzoianu USR-s képviselő kijelentette, Rogobetének le kellene mondania, mivel bebizonyította, hogy sem akarata, sem képessége nincs az egészségügyi rendszer problémáinak megoldására.
Ovidiu Cîmpean PNL-s képviselő szintén az egészségügyi miniszter lemondását követelte, rámutatva, hogy Rogobete túl sokat szerepel a Facebookon, és valójában túl keveset tesz az egészségügyi rendszer problémáinak megoldásáért.
Ionel Goidescu, az SOS Románia képviselője az egészségügyben tapasztalható problémákért Alexandru Rogobete minisztert és annak pártját, a PSD-t tette felelőssé, és bejelentette, hogy frakciója megszavazza az egyszerű indítványt.
A vitán Alexandru Rogobete kijelentette: a dokumentum semmilyen hivatali mulasztását nem bizonyítja, az indítványt aláírók pedig politikai célokra használják fel a betegek szenvedését, politikai tőke kovácsolása érdekében kockáztatják az egészségügyi rendszer stabilitását és a közbizalom megrendülését a rendszerben és az orvosokban.
Az egészségügyi rendszer finanszírozására kitérve Rogobete leszögezte, hogy a 2026-os büdzséért nem őt terheli a felelősség, hanem Ilie Bolojan volt kormányfőt.
A „Táblázatoktól nem gyógyulnak a betegek, sajtóközleményekből nem épülnek kórházak. Rogobete úr, vállalja a felelősséget politikai kudarcáért!” című indítványt a múlt héten nyújtották be PNL-s és USR-s képviselők, azzal vádolva az egészségügyi minisztert, hogy inkább saját imázsának építésével van elfoglalva ahelyett, hogy az egészségügyi rendszer sürgető problémáinak – például a daganatos vagy a mentális zavarokkal küzdő betegek számára elengedhetetlen gyógyszerek hiánya – megoldásán dolgozna.
csupán politikai állásfoglalásnak minősül; a tárcavezető leváltásáról kizárólag a miniszterelnök dönthet.
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