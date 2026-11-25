A képviselőház plénuma szerdán elfogadta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 71 képviselője által Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt.

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Az indítvány elfogadása mellett 154, ellene 91 képviselő voksolt, 17-en tartózkodtak, 6 képviselő pedig nem szavazott – számolt be az Agerpres.

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Az indítvány vitáján Ana-Smaranda Rinder szociáldemokrata képviselő hangsúlyozta, hogy a PSD törvényhozói az indítvány elfogadása ellen fognak szavazni, és a párt továbbra is támogatja mandátumában az egészségügyi minisztert.

Diana Buzoianu USR-s képviselő kijelentette, Rogobetének le kellene mondania, mivel bebizonyította, hogy sem akarata, sem képessége nincs az egészségügyi rendszer problémáinak megoldására.

Ovidiu Cîmpean PNL-s képviselő szintén az egészségügyi miniszter lemondását követelte, rámutatva, hogy Rogobete túl sokat szerepel a Facebookon, és valójában túl keveset tesz az egészségügyi rendszer problémáinak megoldásáért.