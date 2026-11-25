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„Botházi Mária népszerű író, és akik gyanakodva nézik a sikert és a népszerűséget az irodalomban, vagy csak felületesen olvassák a szövegeit, hajlamosak annyival elintézni, hogy ő az a szerző, akinek az írásain olyan jókat lehet kacagni” – mondta. Hozzátette,

Papp Attila Zsolt költő, a Helikon szerkesztője méltatásában elmondta, hogy Botházi Mária havonta jelentet meg tárcanovellát a folyóirat hasábjain, ezekből több kötete is megjelent. Legújabb, Ezek című könyve idén jött ki a nyomdából.

a díjazottnak van humora, és nem fél használni,

de az írásai által okozott derültségbe vegyül valami megmagyarázhatatlan, nyugtalanító mellékíz, szövegei akkor működnek a legjobban, amikor a nevetés nem egészen önfeledt.

„Az a benyomásunk támadhat, hogy ez az író túl jól ismeri nemcsak önmagát, de a környezetét is, és mivel minálunk itt, Erdélyben, mindannyian egymás környezetének részei vagyunk, túl jól ismer bennünket” – idézi Papp Attila Zsoltot az MTI.

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Karácsonyi Zsolt elmondta, hogy Botházi Mária a Helikon hasábjain és online felületén megjelent értékteremtő munkájáért veheti át a kitüntetést.

Az esten a díjazottat László Zsuzsa kérdezte. Botházi Mária felidézte, hogy az első tárcák a Transindex.ron, majd az Erdélyi Napló hasábjain, később a Főtér.ron jelentek meg. A Helikonban való megjelenéssel a visszajelzések is változtak, kevésbé kritikusabbak lettek, ami arra ösztönözte, hogy maga is jobban odafigyeljen a szövegek minőségére, játékosságára – mondta. Megjegyezte,