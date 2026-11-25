Fotó: Angyalosi Bea
Botházi Mária író kapta idén az erdélyi Helikon irodalmi folyóirat Kemény Zsigmond Irodalmi Díját, amelyet szerdán este adtak át Kolozsváron.
Papp Attila Zsolt költő, a Helikon szerkesztője méltatásában elmondta, hogy Botházi Mária havonta jelentet meg tárcanovellát a folyóirat hasábjain, ezekből több kötete is megjelent. Legújabb, Ezek című könyve idén jött ki a nyomdából.
„Botházi Mária népszerű író, és akik gyanakodva nézik a sikert és a népszerűséget az irodalomban, vagy csak felületesen olvassák a szövegeit, hajlamosak annyival elintézni, hogy ő az a szerző, akinek az írásain olyan jókat lehet kacagni” – mondta. Hozzátette,
de az írásai által okozott derültségbe vegyül valami megmagyarázhatatlan, nyugtalanító mellékíz, szövegei akkor működnek a legjobban, amikor a nevetés nem egészen önfeledt.
„Az a benyomásunk támadhat, hogy ez az író túl jól ismeri nemcsak önmagát, de a környezetét is, és mivel minálunk itt, Erdélyben, mindannyian egymás környezetének részei vagyunk, túl jól ismer bennünket” – idézi Papp Attila Zsoltot az MTI.
Karácsonyi Zsolt elmondta, hogy Botházi Mária a Helikon hasábjain és online felületén megjelent értékteremtő munkájáért veheti át a kitüntetést.
Az esten a díjazottat László Zsuzsa kérdezte. Botházi Mária felidézte, hogy az első tárcák a Transindex.ron, majd az Erdélyi Napló hasábjain, később a Főtér.ron jelentek meg. A Helikonban való megjelenéssel a visszajelzések is változtak, kevésbé kritikusabbak lettek, ami arra ösztönözte, hogy maga is jobban odafigyeljen a szövegek minőségére, játékosságára – mondta. Megjegyezte,
A Helikon irodalmi folyóirat 2016-ban alapította a Kemény Zsigmond Irodalmi Díjat, amellyel olyan szerzőket jutalmaznak, akik írásaik és munkásságuk révén a Helikon tágabban értelmezett alkotói közösségének kiemelkedő személyiségei. A folyóirat eddigi díjazottjai Antal Balázs, Szántai János, Láng Orsolya, Márton Evelin, Vida Gábor, Lövétei Lázár László, Száraz Miklós György, Wirth Imre, Király Zoltán és Molnár H. Magor voltak.
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