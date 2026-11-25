Fotó: Haáz Vince
A parkolóhelyek hiánya, a tömbházaknál is magasabb fák és a nemrég beüzemelt jelzőlámpák időzítése miatt panaszkodtak a marosvásárhelyi Kosárdomb és November 7 lakónegyed lakói a városvezetésnek. A három elöljáró szorgalmasan jegyzetelt az ott tartott lakossági fórumon.
Bár a városházáról úgy tűnhet, hogy az orvosi egyetem és a kórházak környékén levő lakónegyedek gondozottak és a lakók elégedettek, a kedd esti lakossági fórumon elhangzottak ezt megcáfolták. Kevésnek bizonyult a volt építészeti szakiskola dísztermében elhelyezett székek száma,
A Kosárdomb (Kornisa) és a November 7 lakói közül többnyire idősek, akik fényképekkel, korábbi iratokkal és sok sok-sok panasszal érkeztek.
Többen dokumentumokkal és fényképekkel támasztották alá panaszaikat
Fotó: Haáz Vince
Soós Zoltán polgármester, ahogy a korábbi lakossági fórumokon is, kivetített bemutatót tartott a lakónegyedekben végzett munkálatokról. Ebből kiderült, hogy a legtöbb fejlesztés az oktatási intézményekben volt és emellett sikerült több utcát és járdát teljesen korszerűsíteni az elmúlt évek alatt. Megtudtuk, hogy a volt 6-os általános iskola épületéből bentlakást alakítanak ki,
Az is elhangzott, hogy bár az utcák hetven százalékát már korszerűsítették, a maradék sem marad ki. Elsőként a közművezetékeket cserélik ki a szolgáltatók, majd utána következik az aszfaltozás is. A November 7 lakónegyedben van egyébként a város egyik legkedveltebb általános iskolája – a 7-es számú – itt, mint kiderült, osztályteremhiánnyal küszködnek.
{K1}
A csaknem két órás lakossági fórumon több témakör kapcsán panaszkodtak a lakók, de ha összegezni kellene, akkor
Mint kiderült, több helyen olyan magasak a fák, hogy a leveleik megtöltik a négyemeletes tömbházak tetejét, ágaik lebontják a tömbházak szigetelését és nemcsak árnyékot tartanak, hanem
Az a lakó is ott volt, akinek Kolozsvárról érkező fia autójára ráesett egy elkorhadt fa, kártérítést azonban a városháza nem volt hajlandó fizetni, így most pereskednek.
A túl magas fákra panaszkodtak a legtöbben
Fotó: Haáz Vince
A városvezető elmondta, hogy a városban hatvanezernél több fa van és bár a virágkertészek próbálja figyelembe venni a lakók kéréseit és pár évente minden lakónegyedben visszametszeni, szükség esetén kivágni a fákat,
A városi kertészet mérnöke is a helyszínen volt, és minden panaszt feljegyzett.
A parkolóhelyek hiánya is nagy gondot jelent a Kosárdomb és a November 7 lakónegyedbelieknek, többen panaszkodtak arról, hogy a helyi rendőrség rendszeresen bünteti a járdára parkolókat, több helyen kis akadályokat szereltek fel, hogy ne lehessen a járdára ráhúzni az autókat.
Fotó: Haáz Vince
Az orvosi egyetem és az ott tanuló fiatalok miatt az átlagosnál is kevesebb a parkoló a lakónegyedekben. Soós Zoltán
és megígérte, hogy felülvizsgálják a járdára való parkolási lehetőségek engedélyezését, ahol lehetséges.
Az elmúlt időszakban, különösen a November 7 lakónegyedben, a napi piacnál és a volt TCM kantin elé felszerelt és beüzemelt jelzőlámpa miatt is többen panaszkodtak, hiszen ott a gyalogosoknak nagyon kevés ideje van átkelni a négysávos úton, az időseknek és kisgyerekkel közlekedőknek szinte lehetetlen. Az ígéret szerint ezt is felülvizsgálják.
Gombos Csaba városmenedzsertől azt kérték többet járjon terepre
Fotó: Haáz Vince
Többen reklamáltak amiatt, hogy a tömbházak hőszigetelését nem végezték el megfelelően a magáncégek, ráadásul a városháza által végeztetett járda és útjavítási munkálatokkal sem voltak elégedettek a lakók. Gombos Csaba városmenedzser megpróbált válaszolni ezekre a panaszokra és feljegyezte azokat.
Azt senki nem reméli, hogy a több tucat panasz, észrevétel, kérés egyből megoldódik, de azt igen, hogy figyelembe veszik ezeket, és jobban odafigyelnek mindarra, amit a lakók szeretnének, elvárnak.
Szorgosan jegyzeteltek a városvezetők kedden a lakossági fórumon
Fotó: Haáz Vince
Első alkalommal szerepel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Times Higher Education rangsorában, amely azt méri, mennyire jók az egyetemek a több tudományterületet összekötő kutatásban. Romániából mindössze 14 intézmény került fel a listára.
Olyan nők jelentkezését várják egy műhelyfoglalkozásra, akik egészséges és egészségtelen kapcsolatok, a segítségkérés lehetőségei vagy az asszertív kommunikáció témájában szeretnének tanulni, fejlődni. Jelentkezni november 30-áig lehet.
Névadásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum: kétnapos, emlékekkel teliszőtt rendezvénnyel készültek, amely mind a hét évtizedet lefedi. A megnyitót szerda délben, az iskola dísztermében tartották.
A négy adventi hétvégén szaxofonzene, jazz, népi muzsika, klasszikus zene, egyházi énekek, megzenésített versek, valamint gyermek- és családi koncertek is lesznek a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Három személyautó volt érintett egy közúti balesetben a Maros megyei Marosfelfaluban, egy sérültet kórházba szállítottak sérülései miatt.
Noha érkeztek panaszok a vidéki buszok menetrendjével kapcsolatban, és ellenőrzéseket is végzett a megyei tanács illetékes hatósága, büntetés, illetve javulás nem történt. Decemberben és januárban lejárnak a szerződések, de érdemi változás nem várható.
Minden ősszel ellepik Marosvásárhely egyes részeit a varjak: hajnalban és esténként több ezer madár vonul be a városba éjszakázni, és a ragadozók is kevésbé fenyegetik őket. A cél az, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol keveseket zavarnak.
A harmincnapos határidő be nem tartása miatt átment a hulladékszállító cég által kért drágítás, így az általa alkalmazott tarifa legalább ötven százalékkal nő. Azt nem tudni, hogy Marosvásárhelyen és környékén mennyi illetéket fogunk fizetni.
Átadták Marosvásárhelyen a teljesen felújított és modern eszközökkel felszerelt kövesdombi könyvtárrészleget, amely 65 éve szolgálja a helyi közösséget. De nemcsak a megyei könyvtár, hanem több település könyvtára is megújult a projektből.
Elfoglalta méltó helyét mindkét karácsonyfa Marosvásárhely központjában: a főtéri virágóránál élő fa illatozik, míg a Színház téren műfenyő köszönti a járókelőket. Az ünnepi fényeket december 5-én, Mikulás napjának előestéjén kapcsolják fel.
szóljon hozzá!