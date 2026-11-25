A parkolóhelyek hiánya, a tömbházaknál is magasabb fák és a nemrég beüzemelt jelzőlámpák időzítése miatt panaszkodtak a marosvásárhelyi Kosárdomb és November 7 lakónegyed lakói a városvezetésnek. A három elöljáró szorgalmasan jegyzetelt az ott tartott lakossági fórumon.

Simon Virág 2026. november 25., 21:172026. november 25., 21:17

Bár a városházáról úgy tűnhet, hogy az orvosi egyetem és a kórházak környékén levő lakónegyedek gondozottak és a lakók elégedettek, a kedd esti lakossági fórumon elhangzottak ezt megcáfolták. Kevésnek bizonyult a volt építészeti szakiskola dísztermében elhelyezett székek száma,

az elvártnál többen jelentek meg a városvezetés által meghirdetett lakossági fórumon.

Hirdetés A Kosárdomb (Kornisa) és a November 7 lakói közül többnyire idősek, akik fényképekkel, korábbi iratokkal és sok sok-sok panasszal érkeztek.

Többen dokumentumokkal és fényképekkel támasztották alá panaszaikat Fotó: Haáz Vince

Milyen megvalósítások vannak Soós Zoltán polgármester, ahogy a korábbi lakossági fórumokon is, kivetített bemutatót tartott a lakónegyedekben végzett munkálatokról. Ebből kiderült, hogy a legtöbb fejlesztés az oktatási intézményekben volt és emellett sikerült több utcát és járdát teljesen korszerűsíteni az elmúlt évek alatt. Megtudtuk, hogy a volt 6-os általános iskola épületéből bentlakást alakítanak ki,

amelyet nyáron a városba, esetleg a közeli Víkendtelepre érkező turisták is kibérelhetnek.

Az is elhangzott, hogy bár az utcák hetven százalékát már korszerűsítették, a maradék sem marad ki. Elsőként a közművezetékeket cserélik ki a szolgáltatók, majd utána következik az aszfaltozás is. A November 7 lakónegyedben van egyébként a város egyik legkedveltebb általános iskolája – a 7-es számú – itt, mint kiderült, osztályteremhiánnyal küszködnek. {K1} Csoportosítható panaszáradat A csaknem két órás lakossági fórumon több témakör kapcsán panaszkodtak a lakók, de ha összegezni kellene, akkor

elsősorban a parkolóhelyek hiánya és a túl magas, elhanyagolt fák okoztak bosszúságokat.

Mint kiderült, több helyen olyan magasak a fák, hogy a leveleik megtöltik a négyemeletes tömbházak tetejét, ágaik lebontják a tömbházak szigetelését és nemcsak árnyékot tartanak, hanem

penészednek miattuk a falak, nem beszélve az ágakon fészkelő madarak okozta kellemetlenségekről.

Az a lakó is ott volt, akinek Kolozsvárról érkező fia autójára ráesett egy elkorhadt fa, kártérítést azonban a városháza nem volt hajlandó fizetni, így most pereskednek.

A túl magas fákra panaszkodtak a legtöbben Fotó: Haáz Vince

A városvezető elmondta, hogy a városban hatvanezernél több fa van és bár a virágkertészek próbálja figyelembe venni a lakók kéréseit és pár évente minden lakónegyedben visszametszeni, szükség esetén kivágni a fákat,

a fák eltávolításához környezetvédelmi engedély is kell, és ezt legtöbbször nem kapják meg.

A városi kertészet mérnöke is a helyszínen volt, és minden panaszt feljegyzett. Túl sok az autó, kevés a parkolóhely A parkolóhelyek hiánya is nagy gondot jelent a Kosárdomb és a November 7 lakónegyedbelieknek, többen panaszkodtak arról, hogy a helyi rendőrség rendszeresen bünteti a járdára parkolókat, több helyen kis akadályokat szereltek fel, hogy ne lehessen a járdára ráhúzni az autókat.

Fotó: Haáz Vince

Az orvosi egyetem és az ott tanuló fiatalok miatt az átlagosnál is kevesebb a parkoló a lakónegyedekben. Soós Zoltán

kilátásba helyezte, hogy egy emeletes parkolóházat építenek a volt egyetemi étkezde mögé,

és megígérte, hogy felülvizsgálják a járdára való parkolási lehetőségek engedélyezését, ahol lehetséges. Más jellegű problémák is adódnak Az elmúlt időszakban, különösen a November 7 lakónegyedben, a napi piacnál és a volt TCM kantin elé felszerelt és beüzemelt jelzőlámpa miatt is többen panaszkodtak, hiszen ott a gyalogosoknak nagyon kevés ideje van átkelni a négysávos úton, az időseknek és kisgyerekkel közlekedőknek szinte lehetetlen. Az ígéret szerint ezt is felülvizsgálják.

Gombos Csaba városmenedzsertől azt kérték többet járjon terepre Fotó: Haáz Vince

Többen reklamáltak amiatt, hogy a tömbházak hőszigetelését nem végezték el megfelelően a magáncégek, ráadásul a városháza által végeztetett járda és útjavítási munkálatokkal sem voltak elégedettek a lakók. Gombos Csaba városmenedzser megpróbált válaszolni ezekre a panaszokra és feljegyezte azokat. Azt senki nem reméli, hogy a több tucat panasz, észrevétel, kérés egyből megoldódik, de azt igen, hogy figyelembe veszik ezeket, és jobban odafigyelnek mindarra, amit a lakók szeretnének, elvárnak.