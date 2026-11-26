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Fotó: Olti Angyalka
December 24-ét is hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítanák Romániában. Az erről szóló törvénytervezet jelenleg nyilvános konzultáció alatt áll.
December 24., vagyis szenteste is bekerülhet a hivatalos munkaszüneti napok közé Romániában. A munkatörvénykönyv módosítására vonatkozó törvénytervezetet a Fiatal Emberek Pártjának (POT) képviselői nyújtották be a parlamentbe.
A kezdeményezők szerint a december 24-i szabadnap lehetőséget teremtene arra, hogy az alkalmazottak több időt fordíthassanak a karácsonyi készülődésre és a családi együttlétre.
A tervezet indoklása szerint a változtatás egyúttal megszüntetné azokat a különbségeket is, amelyek azok között a munkavállalók között alakultak ki, akik kollektív munkaszerződés vagy egyéni megállapodás alapján már eddig is szabadnapot kaptak szentestére, és azok között, akiknek erre nem volt lehetőségük. A kezdeményezés
A munkatörvénykönyv jelenleg 17 törvényes munkaszüneti napot ír elő Romániában. Ezek közül 2026-ban 12 esik hétköznapra. A hivatalos szabadnapok a következők:
január 1. és 2. – újév;
január 6. – vízkereszt;
január 7. – Keresztelő Szent János ünnepe;
január 24. – a román fejedelemségek egyesülésének napja;
április 10. – nagypéntek;
április 12. és 13. – ortodox húsvét első és második napja;
május 1. – a munka ünnepe;
május 31. – pünkösd;
június 1. – gyermeknap és pünkösdhétfő;
augusztus 15. – Nagyboldogasszony;
november 30. – Szent András napja;
december 1. – Románia nemzeti ünnepe;
december 25. és 26. – karácsony első és második napja.
A törvénytervezet elfogadása esetén a munkaszüneti napok száma 18-ra emelkedne, és december 24. is hivatalos szabadnap lenne. A javaslatról azonban még nem született döntés, jelenleg nyilvános konzultáció alatt áll.
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Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyarországon már idén törvényes munkaszüneti nap lesz december 24., miután az Országgyűlés november 3-án egyhangúlag, 193 igen szavazattal elfogadta az erre vonatkozó törvénymódosítást.
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