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December 24., vagyis szenteste is bekerülhet a hivatalos munkaszüneti napok közé Romániában. A munkatörvénykönyv módosítására vonatkozó törvénytervezetet a Fiatal Emberek Pártjának (POT) képviselői nyújtották be a parlamentbe.

A kezdeményezők szerint a december 24-i szabadnap lehetőséget teremtene arra, hogy az alkalmazottak több időt fordíthassanak a karácsonyi készülődésre és a családi együttlétre.

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A tervezet indoklása szerint a változtatás egyúttal megszüntetné azokat a különbségeket is, amelyek azok között a munkavállalók között alakultak ki, akik kollektív munkaszerződés vagy egyéni megállapodás alapján már eddig is szabadnapot kaptak szentestére, és azok között, akiknek erre nem volt lehetőségük. A kezdeményezés