Javítási munkálatok miatt tizenkét órán keresztül nem lesz áram három Hargita megyei településen november 27-én, pénteken – tájékoztatott közleményében az Electrica áramszolgáltató Hargita megyei kirendeltsége.

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A szolgáltató közleménye szerint az áramszolgáltatás 8 és 20 óra között szünetel majd az elektromos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt.

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Az érintett települések:

Nagygalambfalva, beleértve a Nagygalambfalva és Décsfalva között található nyaralók területét;

Székelymagyaros;

Décsfalva, beleértve a szennyvíztisztító telepet is.

A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy készüljenek fel az előre bejelentett áramszünetre. Az áramszolgáltatás a munkálatok befejezését követően áll helyre.