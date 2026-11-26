Noha vannak állategészségügyi gondok a megyében, olyan korlátozások nincsenek, amelyek akadályoznák a hagyományos disznóvágásokat

A veszettség Hargita megyei jelenléte miatt nem lesznek korlátozások a háztáji disznóvágásokra vonatkozóan, de néhány fontos dolog betartásának a jelentőségére hívja fel a figyelmet Hargita megye főállatorvosa.

Széchely István 2026. november 26., 08:012026. november 26., 08:01 2026. november 26., 09:352026. november 26., 09:35

Kezdődik a disznóvágások időszaka, Hargita megyében idén is több ezer sertést vágnak le a télen, sokat háztáji körülmények között. A megyében azonban szeptember vége óta terjed a veszettség, több tíz aktív góc van jelenleg is a csíki térségben, amelyek körül védőkörzetet és megfigyelési zónát jelölt ki az állategészségügyi szakhatóság, amely a juhhimlő elleni oltáskampány idejére is korlátozásokat vezet be. Hirdetés Az állategészségügyi intézkedések azonban nem érintik a háztáji disznóvágásokat, tehát

nincsenek olyan korlátozások, amelyek akadályoznák a hagyományos sertésvágásokat

– tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.

Fotó: Pinti Attila

„Mindenki levághatja saját fogyasztásra a családjának, rokonának, gyerekeinek, tehát ahogyan eddig is levághatták a disznókat. Az egyedüli kérésünk, hogy a trichinellavizsgálatot csináltassák meg, és a másik az, hogy amikor vágják az állatot, ha bármi gyanúsat észlelnek, kiütések vannak az állaton, furcsán viselkedik, vagy felvágják és valami rendelleneséget lát a mészáros a szerveken, cisztákat, hólyagokat, színelváltozást, véralvadásokat, valami szokatlan elváltozást az izomban, azonnal szóljanak a helyi állatorvosnak.

Nem érdemes az ember az egészségét kockáztassa”

– hívta fel a disznóvágásra készülők figyelmét a megyei főállatorvos. Egy tízperces vizsgálatról van szó, vagy ilyenkor a szakember odamegy, megnézi a felvágott állat húsát, és megmondja, hogy nem kell aggódni, vagy éppen azt, hogy nem fogyasztható a hús, mert például parazita van benne. Ez azt is jelentheti, hogy

a levágott sertésnek csak bizonyos szerveit kell kidobni, a többi része fogyasztható marad,

de ennek a megállapítását szakemberre, tehát az állatorvosra kell bízni. Ne a mészáros vagy a levágott állat tulajdonosa döntse ezt el, és ne intézzék el egy kézlegyintéssel az ilyesmit, „ahogy mi, székelyek szoktuk” – kéri István Róbert.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Anyagi és kényelmi okok miatt egyre keresettebbek a vágópontok Hargita megyében hosszú évek óta nagyjából 22–24 ezer egyedet számlál a sertésállomány, ezek közül néhány ezret vágnak le háztáji körülmények között. Ez a szám azonban csökkenőben van, „oda kerültünk, mint a bárányvágások esetében”, hogy

sokan – főleg anyagi helyzetük miatt – már nem akarnak megvenni egy egész állatot, hanem csak egy negyedet, vagy csak az ünnepekre vesznek disznóhúst, hogy érezzék, hogy karácsony van

– mondta a megyei főállatorvos. Az afrikai sertéspestis megjelenése óta az élőállat-vásárok be vannak tiltva – ez az idei szezonban is így marad –, így

aki disznót vásárolna, az a konform farmok valamelyikéről szerezheti be az állatot.

Hargita megyében egyre több ilyen van, számuk már meghaladta a harmincat. Egyre keresettebbek a vágópontok is, ahol rugalmasak a vágásokat és feldolgozásokat illetően is. Öt-hat ilyen vágópont is működik a megyében – például Csomortánban, Csíkjenőfalván, Gyergyóalfaluban, Borzonton –, Székelykeresztúron kettőt is szeretnének indítani, de ott sajnos még a régit sem kezdték el működtetni – sorolta István Róbert.

Fotó: Barabás Ákos

Ezek már az interneten is megtalálhatók, és egyre népszerűbbek, sokaknál már annyira bevált szokássá vált, hogy a helyi vágópontokról szerzik be az ünnepekre a disznóhúst, hogy már leadták idénre is a rendeléseiket – fűzte hozzá.

Még keresettebbek most a vágópontok, mert sajnos a pénzügyi helyzet is olyan, hogy sokan nem vesznek meg egy 170–200–250 kilós nagy disznót.

De aki házit akar, az ezekhez fordul. És van kereslet negyedekre, sőt, vannak, akik készre feldolgozva kérik: megveszik a disznót, odaviszik, kifizetik a feldolgozást, és csak bepakolják a kocsiba és viszik haza” – ez kényelmesebb megoldás is, mint a háztáji feldolgozás, mondta a megyei szakhatóság vezetője.

Nő a gasztropontok száma is a megyében, azokból is több mint harminc van már.