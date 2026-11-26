Noha vannak állategészségügyi gondok a megyében, olyan korlátozások nincsenek, amelyek akadályoznák a hagyományos disznóvágásokat
Fotó: Pinti Attila
A veszettség Hargita megyei jelenléte miatt nem lesznek korlátozások a háztáji disznóvágásokra vonatkozóan, de néhány fontos dolog betartásának a jelentőségére hívja fel a figyelmet Hargita megye főállatorvosa.
2026. november 26., 08:012026. november 26., 08:01
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Kezdődik a disznóvágások időszaka, Hargita megyében idén is több ezer sertést vágnak le a télen, sokat háztáji körülmények között. A megyében azonban szeptember vége óta terjed a veszettség, több tíz aktív góc van jelenleg is a csíki térségben, amelyek körül védőkörzetet és megfigyelési zónát jelölt ki az állategészségügyi szakhatóság, amely a juhhimlő elleni oltáskampány idejére is korlátozásokat vezet be.
Az állategészségügyi intézkedések azonban nem érintik a háztáji disznóvágásokat, tehát
– tudtuk meg István Róberttől, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől.
Fotó: Pinti Attila
„Mindenki levághatja saját fogyasztásra a családjának, rokonának, gyerekeinek, tehát ahogyan eddig is levághatták a disznókat. Az egyedüli kérésünk, hogy a trichinellavizsgálatot csináltassák meg, és a másik az, hogy amikor vágják az állatot, ha bármi gyanúsat észlelnek, kiütések vannak az állaton, furcsán viselkedik, vagy felvágják és valami rendelleneséget lát a mészáros a szerveken, cisztákat, hólyagokat, színelváltozást, véralvadásokat, valami szokatlan elváltozást az izomban, azonnal szóljanak a helyi állatorvosnak.
– hívta fel a disznóvágásra készülők figyelmét a megyei főállatorvos.
Egy tízperces vizsgálatról van szó, vagy ilyenkor a szakember odamegy, megnézi a felvágott állat húsát, és megmondja, hogy nem kell aggódni, vagy éppen azt, hogy nem fogyasztható a hús, mert például parazita van benne. Ez azt is jelentheti, hogy
de ennek a megállapítását szakemberre, tehát az állatorvosra kell bízni. Ne a mészáros vagy a levágott állat tulajdonosa döntse ezt el, és ne intézzék el egy kézlegyintéssel az ilyesmit, „ahogy mi, székelyek szoktuk” – kéri István Róbert.
Fotó: Erdély Bálint Előd
Hargita megyében hosszú évek óta nagyjából 22–24 ezer egyedet számlál a sertésállomány, ezek közül néhány ezret vágnak le háztáji körülmények között. Ez a szám azonban csökkenőben van, „oda kerültünk, mint a bárányvágások esetében”, hogy
– mondta a megyei főállatorvos.
Az afrikai sertéspestis megjelenése óta az élőállat-vásárok be vannak tiltva – ez az idei szezonban is így marad –, így
Hargita megyében egyre több ilyen van, számuk már meghaladta a harmincat.
Egyre keresettebbek a vágópontok is, ahol rugalmasak a vágásokat és feldolgozásokat illetően is. Öt-hat ilyen vágópont is működik a megyében – például Csomortánban, Csíkjenőfalván, Gyergyóalfaluban, Borzonton –, Székelykeresztúron kettőt is szeretnének indítani, de ott sajnos még a régit sem kezdték el működtetni – sorolta István Róbert.
Fotó: Barabás Ákos
Ezek már az interneten is megtalálhatók, és egyre népszerűbbek, sokaknál már annyira bevált szokássá vált, hogy a helyi vágópontokról szerzik be az ünnepekre a disznóhúst, hogy már leadták idénre is a rendeléseiket – fűzte hozzá.
De aki házit akar, az ezekhez fordul. És van kereslet negyedekre, sőt, vannak, akik készre feldolgozva kérik: megveszik a disznót, odaviszik, kifizetik a feldolgozást, és csak bepakolják a kocsiba és viszik haza” – ez kényelmesebb megoldás is, mint a háztáji feldolgozás, mondta a megyei szakhatóság vezetője.
Ezek olyan farmok, ahol le is vághatják a felnevelt sertéseket, állatorvos felügyelete mellett. Disznótorokat is szerveznek ezeken turistáknak, illetve vendégeket fogadnak és hagyományos ételeket szolgálnak fel számukra. Éppen múlt héten írt alá két újabb gasztropont-engedélyt, és örül, hogy nő ezeknek a száma, mert ez a gasztroturisztikai tevékenység többletbevételt hoz minden ilyen farmot működtető családnak – mondta István Róbert.
A megyében számos agropanzió is működik, amelyek hasonló tevékenységet folytatnak, de azok elszállásolási lehetőségekkel is rendelkeznek.
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