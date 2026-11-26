Karácsonyi témájú gyermekrajzok kelnek életre december 18. és 20. között a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház homlokzatán. A hagyományossá vált ünnepi fényfestésre december 2-áig várják az alkotásokat.

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A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy

A Tamási Áron Színház homlokzatára december 18. és 20. között, naponta 18 és 21 óra között vetítik ki a több ezer gyermekrajzot.

és készítsenek karácsonyi témájú alkotásokat az épület homlokzatát ábrázoló rajzlapokra. Ehhez grafit- és színes ceruzát, illetve filctollat használhatnak, a zsírkréta és a vízfesték használata azonban nem ajánlott, mivel a digitalizálás során a színek nem érvényesülnek megfelelően.

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A rajzlapokat már eljuttatták a város iskoláiba és óvodáiba, az elkészült alkotásokat december 2-áig várják vissza az oktatási intézményektől a polgármesteri hivatal Városimázs Irodájába (1918. December 1. utca 6. szám).

A beérkezett rajzokat szakmai zsűri értékeli, a legötletesebb alkotásokat több kategóriában díjazzák. A díjátadó ünnepséget december 18-án 18 órától tartják a főtéren, a karácsonyi vásár kőszínpadán.