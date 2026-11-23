Lakónegyedi konzultációk során közvetít az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az önkormányzat és a garázstulajdonosok között, hogy a bérek és a felújítás tekintetében mindenki számára elfogadható megoldás születhessen.

Bodor Tünde 2026. november 23., 10:522026. november 23., 10:52

A konzultációkat annak apropóján tartották, hogy hamarosan lejárnak a garázsok bérleti szerződései, ezért aktuális lesz a bérleti díjak megállapítása a következő időszakra. Év elején az önkormányzat tanácsi határozattal állapította meg a garázsok bérleti díját, ami első kiközléskor négyzetméterenkénti 25 euró volt, majd az általános közfelháborodás után 10 euróra mérsékelte a város, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosok felújítják a leromlott állapotú építményeket. korábban írtuk Sepsiszentgyörgyön csökkentik a garázsok bérleti díját, de csak egy feltétellel Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik. A mostani konzultációkról minden egyes, törvényesen épített garázs tulajdonosát értesítették, tehát azokat, akik jelenleg is koncessziós díjat fizetnek. Összesen 680 ilyet tart számon a város – hogy ezen kívül mennyi az illegálisan felhúzott tákolmány, arról pontos számot nem tudtunk meg, de ehhez elsősorban

azt kellene rögzíteni, mit nevezünk garázsnak,

közölte Zsigmond József, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének ügyvezetője. Annak számít-e például a két garázs között beépített foghíj, a préselt lemezekből álló szerkezet? Mivel azok is közterületet foglalnak, valamiképpen azok státusát is rendezni kell, vélekedett a helyi RMDSZ-szervezet ügyvezetője.

Fotó: Tuchiluș Alex

Mindenekelőtt azonban az a cél, hogy a törvényes garázsok esetében olyan méltányos megoldás szülessen, amely

figyelembe veszi a tulajdonosok anyagi lehetőségeit, és közben rendezettebbé teszi a garázssorokat,

– egészítette ki Miklós Zoltán, a városi RMDSZ-szervezet elnöke.

Nem volt mindenben egyetértés, de nem voltak személyeskedő viták: érvek és ellenérvek hangzottak el Fotó: Miklós Zoltán/Facebook

A konzultációk már lezajlottak a városközpontban, a Szemerja negyedben és az Olt negyedben – ahol az operativitás érdekében magyar és román nyelvű találkozót is rendeztek –, de hátra van még a Csíki negyed. Hirdetés Ezeken a találkozókon az RMDSZ bizonyos javaslatokat terjeszt elő a bérleti díjak kiszámítására,

a bérlés határidejére,

a felújítás módjára és határidejére vonatkozóan, de semmiképpen sem egy előre eldöntött tényt közölnek, minden, a lakosság részéről érkező javaslatot megfontolnak – ígérte Zsigmond József, akitől megtudtuk,

mintegy ötvenes létszámmal zajlottak le a konzultációk, ahol nem mindenben értettek egyet: érvek és ellenérvek hangzottak el.

A találkozók nyomán végső formájára csiszolt szabályzatot decemberben fogadhatja el a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület, s majd ehhez igazodva hosszabbíthatják meg a bérleti szerződéseket.