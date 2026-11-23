Az eddigi konzultációk átlag ötvenfős létszámmal zajlottak
Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
Lakónegyedi konzultációk során közvetít az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete az önkormányzat és a garázstulajdonosok között, hogy a bérek és a felújítás tekintetében mindenki számára elfogadható megoldás születhessen.
A konzultációkat annak apropóján tartották, hogy hamarosan lejárnak a garázsok bérleti szerződései, ezért aktuális lesz a bérleti díjak megállapítása a következő időszakra. Év elején az önkormányzat tanácsi határozattal állapította meg a garázsok bérleti díját, ami első kiközléskor négyzetméterenkénti 25 euró volt, majd az általános közfelháborodás után 10 euróra mérsékelte a város, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosok felújítják a leromlott állapotú építményeket.
Négyzetméterenként 10 euróra csökkentik a garázsok éves bérleti díját, de csak akkor, ha a tulajdonos felújítja azt az előírt szabványok alapján. Ha ezt nem végzi el, a koncessziós díj összege 2027-től jelentősen megemelkedik.
A mostani konzultációkról minden egyes, törvényesen épített garázs tulajdonosát értesítették, tehát azokat, akik jelenleg is koncessziós díjat fizetnek. Összesen 680 ilyet tart számon a város – hogy ezen kívül mennyi az illegálisan felhúzott tákolmány, arról pontos számot nem tudtunk meg, de ehhez elsősorban
közölte Zsigmond József, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének ügyvezetője. Annak számít-e például a két garázs között beépített foghíj, a préselt lemezekből álló szerkezet? Mivel azok is közterületet foglalnak, valamiképpen azok státusát is rendezni kell, vélekedett a helyi RMDSZ-szervezet ügyvezetője.
Fotó: Tuchiluș Alex
Mindenekelőtt azonban az a cél, hogy a törvényes garázsok esetében olyan méltányos megoldás szülessen, amely
– egészítette ki Miklós Zoltán, a városi RMDSZ-szervezet elnöke.
Nem volt mindenben egyetértés, de nem voltak személyeskedő viták: érvek és ellenérvek hangzottak el
Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
A konzultációk már lezajlottak a városközpontban, a Szemerja negyedben és az Olt negyedben – ahol az operativitás érdekében magyar és román nyelvű találkozót is rendeztek –, de hátra van még a Csíki negyed.
Ezeken a találkozókon az RMDSZ bizonyos javaslatokat terjeszt elő
a bérleti díjak kiszámítására,
a bérlés határidejére,
a felújítás módjára és határidejére vonatkozóan,
de semmiképpen sem egy előre eldöntött tényt közölnek, minden, a lakosság részéről érkező javaslatot megfontolnak – ígérte Zsigmond József, akitől megtudtuk,
A találkozók nyomán végső formájára csiszolt szabályzatot decemberben fogadhatja el a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület, s majd ehhez igazodva hosszabbíthatják meg a bérleti szerződéseket.
Miklós Zoltán parlamenti képviselő, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet elnöke (középen), bal oldalán Tóth Birtan-Csaba alpolgármester, jobbján Zsigmond József városi RMDSZ-ügyvezető
Fotó: Miklós Zoltán/Facebook
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