Október eleje óta 53 medvét lőttek ki a prevenciós kvótában meghatározott 86-ból – ismertette Ráduly István prefektus
Fotó: Tuchiluș Alex
Kilőtték már a Kovászna megyének megelőzési kvótában kiutalt 86 medvéből 53-at, miközben a 112-re érkező medveriasztások száma fokozatosan csökken. A prefektus novemberi sajtótájékoztatóján a fogadóórákról és a decemberi ünnepekhez kapcsolódó közbiztonsági intézkedésekről is beszélt.
„Az embereknek már az is sokat jelent, ha figyelmesen meghallgatják őket. Nem mondhatjuk, hogy nincs mit csináljunk Önnel, menjen haza, ha ténylegesen ez is a helyzet. Csak az lehet az álláspontunk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az ügy érdekében” – mondta keddi sajtótájékoztatóján Ráduly István kormánymegbízott a prefektusi fogadóórák kapcsán.
Mint elhangzott, sokszor olyan ügyekkel keresik meg a prefektust, amelyek nem az intézmény hatáskörébe tartoznak, ő mégis kötelességének tartja, hogy útbaigazítsa, irányt mutasson a hozzá forduló polgároknak.
A prefektus ezért többeket arra biztatott, hogy ugyanúgy, ahogyan a fogadóórán beszámoltak az ügyükről, ezt a törvényszéken is tegyék meg, mivel nem feltétlenül szükséges ügyvédet fogadni.
Az összesített adatok szerint november 19-ig 132 személy jelentkezett be meghallgatásra, megközelítőleg annyian, mint a múlt év hasonló időszakában, január és november között. Közülük 60-an föld- és kataszteri ügyekben vártak támogatást. Ráduly szerint sajnálatos, hogy
Ötven meghallgatásra jelentkező személy problémáját helyben sikerült megoldani: esetenként elég volt, hogy valaki megmagyarázza az ügyet, vagy útbaigazítsa a jelentkezőket. További 15 személy urbanisztikai, területrendezési vagy környezetvédelmi, 7 pedig szociális problémákkal kereste meg a prefektust.
A medvék helyzetével kapcsolatban a prefektus közölte, hogy
A beavatkozási kvóta keretében, a helyi bizottságok döntései alapján, további 34 példányt távolítottak el.
Ugyanakkor a mezőgazdasági idény lezárultával csökkenni kezdett a medvék jelenlétét jelző, a 112-es sürgősségi hívószámra érkező bejelentések száma. Míg szeptemberben 24, októberben 11, novemberben pedig csak 8 ilyen hívást regisztráltak.
Mivel közelednek a hosszú hétvégékkel járó decemberi ünnepek – Románia nemzeti ünnepe, a karácsony és a szilveszter –, amelyek minden bizonnyal nagy mobilitással is járnak, a prefektus fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a hatóságok ugyan fel vannak készülve a beavatkozásra, de a polgároknak is ajánlott fokozottan ügyelni a közrendre, a tűz- és közlekedésbiztonságra.
A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői december 7-én 10 órától fogadóórát tartanak a prefektúrán. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet az intézmény 0267 315 444-es, illetve a Nép Ügyvédje brassói területi irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. A fogadóórák ingyenesek, az anyanyelv használata biztosított.
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