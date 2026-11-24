Kilőtték már a Kovászna megyének megelőzési kvótában kiutalt 86 medvéből 53-at, miközben a 112-re érkező medveriasztások száma fokozatosan csökken. A prefektus novemberi sajtótájékoztatóján a fogadóórákról és a decemberi ünnepekhez kapcsolódó közbiztonsági intézkedésekről is beszélt.

Bodor Tünde 2026. november 24., 20:392026. november 24., 20:39

„Az embereknek már az is sokat jelent, ha figyelmesen meghallgatják őket. Nem mondhatjuk, hogy nincs mit csináljunk Önnel, menjen haza, ha ténylegesen ez is a helyzet. Csak az lehet az álláspontunk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az ügy érdekében” – mondta keddi sajtótájékoztatóján Ráduly István kormánymegbízott a prefektusi fogadóórák kapcsán. Hirdetés Mint elhangzott, sokszor olyan ügyekkel keresik meg a prefektust, amelyek nem az intézmény hatáskörébe tartoznak, ő mégis kötelességének tartja, hogy útbaigazítsa, irányt mutasson a hozzá forduló polgároknak.

Több esetben a bíróság lenne hivatott dönteni, ám az emberek sokszor ódzkodnak a peres ügyektől, mert nincs pénzük ügyvédre.

A prefektus ezért többeket arra biztatott, hogy ugyanúgy, ahogyan a fogadóórán beszámoltak az ügyükről, ezt a törvényszéken is tegyék meg, mivel nem feltétlenül szükséges ügyvédet fogadni. Az összesített adatok szerint november 19-ig 132 személy jelentkezett be meghallgatásra, megközelítőleg annyian, mint a múlt év hasonló időszakában, január és november között. Közülük 60-an föld- és kataszteri ügyekben vártak támogatást. Ráduly szerint sajnálatos, hogy

35 évvel a rendszerváltás után sincsenek lezárva a föld-visszaszolgáltatási ügyek.

Ötven meghallgatásra jelentkező személy problémáját helyben sikerült megoldani: esetenként elég volt, hogy valaki megmagyarázza az ügyet, vagy útbaigazítsa a jelentkezőket. További 15 személy urbanisztikai, területrendezési vagy környezetvédelmi, 7 pedig szociális problémákkal kereste meg a prefektust. Haladnak a medvekilövési kvóta teljesítésével A medvék helyzetével kapcsolatban a prefektus közölte, hogy

a Kovászna megyének a megelőzési kvóta keretében kiutalt 86 példányból eddig 53-at ejtettek el.

A beavatkozási kvóta keretében, a helyi bizottságok döntései alapján, további 34 példányt távolítottak el. Ugyanakkor a mezőgazdasági idény lezárultával csökkenni kezdett a medvék jelenlétét jelző, a 112-es sürgősségi hívószámra érkező bejelentések száma. Míg szeptemberben 24, októberben 11, novemberben pedig csak 8 ilyen hívást regisztráltak. Felkészültek az ünnepi időszakra Mivel közelednek a hosszú hétvégékkel járó decemberi ünnepek – Románia nemzeti ünnepe, a karácsony és a szilveszter –, amelyek minden bizonnyal nagy mobilitással is járnak, a prefektus fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a hatóságok ugyan fel vannak készülve a beavatkozásra, de a polgároknak is ajánlott fokozottan ügyelni a közrendre, a tűz- és közlekedésbiztonságra.