Tömegesen vonulhatnak nyugdíjba az 1966-os abortusztilalmi rendelet nyomán született népes generáció tagjai a következő években, ami tovább növelheti a romániai nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást.

Székelyhon 2026. november 26., 14:112026. november 26., 14:11

A következő években jelentős demográfiai változás elé néz Románia, ugyanis fokozatosan nyugdíjba vonul az úgynevezett dekrét-gyerekek generációja. A kifejezés azokra vonatkozik, akik az 1966-ban bevezetett, a terhességmegszakítást szigorúan korlátozó kommunista rendelet (770-es dekrétum) után születtek. A szabályozás következtében

jelentősen megugrott a születések száma, így az 1967–1968-ban születettek különösen népes korosztályt alkotnak.

Az Observator News beszámolója szerint csak ezalatt a két év alatt több mint egymillió romániai született. A generáció tagjai közül jövő évtől egyre többen jogosulttá válhatnak az előrehozott nyugdíjazásra, 2032-ben pedig a férfiak elérik a 65 éves általános nyugdíjkorhatárt. Hirdetés A demográfiai változás komoly terhet róhat a köznyugdíjrendszerre:

miközben egyre több ember vonul nyugdíjba, a munkaképes és járulékfizető lakosság száma folyamatosan csökken.

A 2022-es mintegy 11 millióról valamivel több mint 9 millióra apadhat az aktív népesség. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 5,7 millió járulékfizető tart el ötmillió nyugdíjast. Andreea Nica pénzügyi elemző az Observator Newsnak arról beszélt, hogy a

jelenlegi rendszer egyre nehezebben lesz fenntartható.

Ebben a rendszerben a dolgozók által befizetett társadalombiztosítási járulékokból finanszírozzák a nyugdíjak kifizetését. A szakértő szerint a növekvő hiányt idővel más állami bevételekből, például az áfából, a vállalatok nyereségadójából és a jövedéki adókból kellhet fedezni, de a munkát terhelő adók emelése is szóba kerülhet. A gazdasági elemzők szerint a nyugdíjkorhatár emelése sem kerülhető el hosszabb távon. Dragoș Cabat úgy véli, fokozatosan

Romániában is növelni kell majd a nyugdíjkorhatárt, akár 70 évre vagy még magasabbra.

Emellett az előrehozott nyugdíjazás jelenlegi kivételeit is felül kell vizsgálni, mert az ország egyre kevésbé engedheti meg magának a korai nyugdíjba vonulást.A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy

a fiatalabb generációknak nem érdemes kizárólag az állami nyugdíjra alapozniuk időskori megélhetésüket.