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Fotó: Borbély Fanni
Tömegesen vonulhatnak nyugdíjba az 1966-os abortusztilalmi rendelet nyomán született népes generáció tagjai a következő években, ami tovább növelheti a romániai nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást.
A következő években jelentős demográfiai változás elé néz Románia, ugyanis fokozatosan nyugdíjba vonul az úgynevezett dekrét-gyerekek generációja. A kifejezés azokra vonatkozik, akik az 1966-ban bevezetett, a terhességmegszakítást szigorúan korlátozó kommunista rendelet (770-es dekrétum) után születtek. A szabályozás következtében
Az Observator News beszámolója szerint csak ezalatt a két év alatt több mint egymillió romániai született. A generáció tagjai közül jövő évtől egyre többen jogosulttá válhatnak az előrehozott nyugdíjazásra, 2032-ben pedig a férfiak elérik a 65 éves általános nyugdíjkorhatárt.
A demográfiai változás komoly terhet róhat a köznyugdíjrendszerre:
A 2022-es mintegy 11 millióról valamivel több mint 9 millióra apadhat az aktív népesség. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 5,7 millió járulékfizető tart el ötmillió nyugdíjast. Andreea Nica pénzügyi elemző az Observator Newsnak arról beszélt, hogy a
Ebben a rendszerben a dolgozók által befizetett társadalombiztosítási járulékokból finanszírozzák a nyugdíjak kifizetését. A szakértő szerint a növekvő hiányt idővel más állami bevételekből, például az áfából, a vállalatok nyereségadójából és a jövedéki adókból kellhet fedezni, de a munkát terhelő adók emelése is szóba kerülhet.
A gazdasági elemzők szerint a nyugdíjkorhatár emelése sem kerülhető el hosszabb távon. Dragoș Cabat úgy véli, fokozatosan
Emellett az előrehozott nyugdíjazás jelenlegi kivételeit is felül kell vizsgálni, mert az ország egyre kevésbé engedheti meg magának a korai nyugdíjba vonulást.A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy
Az Observator News beszámolója szerint Romániában a legmagasabb, járulékfizetés alapján megállapított nyugdíj havi 120 ezer lej, amely egy volt bankárnak jár a korábban befizetett magas társadalombiztosítási járulékai alapján.
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