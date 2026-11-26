Fotó: Hargita Megye Tanácsa/Facebook
Nem végeznek téli útkarbantartást azon a megyei úton, amely Hargita és Szucsáva megyét köti össze. Az autósokat arra kérik, hogy válasszanak más útvonalat.
Továbbra is zajlanak a korszerűsítési munkálatok a 174C jelzésű megyei út Hargita megyei szakaszán, Bélbor térségében és a megyehatár közelében – tájékoztatott Hargita Megye Tanácsa.
Mint közölték, noha a szomszédos Szucsáva megyében az érintett útszakaszt már leaszfaltozták, ott is le van zárva a forgalom előtt. Ennek értelmében
A megyei önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy tartsák be az útlezárást, és válasszanak más útvonalat.
Gyergyószentmiklós támogatja, hogy hat hónapos átmeneti időszak után induljon el a megyében az új hulladékgazdálkodási rendszer. A képviselő-testület egyöntetű döntést hozott, de az RMDSZ-frakció javaslatára későbbre tolnák az árak elfogadását.
Advent négy vasárnapján ismét közösségi gyertyagyújtásra várják a gyergyószentmiklósiakat a város főterére. Igehirdetések, kórusok és a fúvószenekar is segít ráhangolódni a karácsonyra. Az adventi vásár ezeken az estéken is várja az érdeklődőket.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt járhatatlanná vált a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakasza kedden délelőtt.
Tűz ütött ki egy gumiszerelő műhelyben Gyergyószentmiklóson hétfő éjszaka – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.
A dualizmus kori Gyergyó országgyűlési képviselőinek munkásságát, a térség érdekeinek képviseletét vizsgálja Garda Dezső történész legújabb kötete. Megállapítható, akkor is létezett karrierizmus, és akkor is voltak, akik sokat tettek Gyergyóért.
A piac bontásával kezdődik el egy új borszéki köztérfejlesztési beruházás, amelynek része többek közt a fürdőváros piacterének átalakulása, a Millennium park bővítése, a Lobogó-forrás környékének rendezése, valamint a Tündérkert újragondolása is.
A hit, a tudás és a közösség szolgálata ma is érvényes értékek – hangzott el a 150 éves Fogarasy Mihály Műszaki Líceum jubileumi ünnepségén. Az alapító örökségét, az iskola közösségformáló szerepét és a szakoktatás jövőbeni jelentőségét is kiemelték.
8,6 millió lejes, ötéves futamidejű hitelt vehet fel Gyergyószentmiklós – döntött pénteken a képviselő-testület. A pénzt uniós beruházások önrészeire fordítják. Elfogadták a Gyilkostón tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat aktualizált költségvetését is.
Feloldották a forgalomkorlátozást, pénteken 12 órakor újraindult a közlekedés a Bucsin-tetőn, a 13B jelzésű országúton – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.
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