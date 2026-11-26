Nem végeznek téli útkarbantartást azon a megyei úton, amely Hargita és Szucsáva megyét köti össze. Az autósokat arra kérik, hogy válasszanak más útvonalat.

Székelyhon 2026. november 26., 13:202026. november 26., 13:20

Továbbra is zajlanak a korszerűsítési munkálatok a 174C jelzésű megyei út Hargita megyei szakaszán, Bélbor térségében és a megyehatár közelében – tájékoztatott Hargita Megye Tanácsa. Hirdetés Mint közölték, noha a szomszédos Szucsáva megyében az érintett útszakaszt már leaszfaltozták, ott is le van zárva a forgalom előtt. Ennek értelmében

egyik megyében sem végeznek téli útkarbantartási munkálatokat az érintett szakaszon.